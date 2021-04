Los seres humanos en todo momento estamos sintiendo diferentes emociones, de igual forma debemos de lidiar siempre con lo que llevamos dentro, pero es importante expresar las emociones y te diremos por qué.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences señala que la expresión de las emociones podría no ser una cuestión innata, sino más bien cultural. En otras palabras, expresar las emociones no es igual en todo el mundo.

¿Por qué es importante expresar las emociones?

Es un error pensar que debemos reprimir las emociones o intentar que dejen de existir en nuestro interior. Lo ideal es aprender a gestionar lo que sentimos, experimentar crecimiento personal y seguir adelante.

Parte de lo que implica aprender a gestionar los sentimientos y emociones tiene que ver con la asertividad. Esto quiere decir que, además de aprender a vivir con las emociones, debemos aprender a exteriorizarlas según el contexto, para establecer y mantener relaciones saludables.

Reprimir las emociones puede repercutir en la función de algunos órganos. Por ejemplo, el empeoramiento de padecimientos estomacales y hepáticos, como las úlceras, pueden asociarse con la mala gestión de la tensión emocional sostenida en el tiempo.

(Foto: Pinterest)

Se dice que reprimir las emociones puede afectar de la siguiente manera al cuerpo:

-Acumular sentimientos tristes puede afectar los pulmones.

-Por su parte, el miedo excesivo que se acumula, puede afectar riñones y vejiga.

-Reprimir las emociones se asemeja acumular mucho peso sobre los hombros. Por otra parte, se contrae el estómago, los intestinos se contraen o se producen dolores de cabeza muy fuertes.

-Se puede empezar a padecer de insomnio y caer en depresión.

Expresar emociones bueno para nosotros y para nuestras relaciones

Debemos aprender a expresar nuestras emociones teniendo en cuenta a las otras personas, y para ello es clave la empatía. Expresar las emociones aporta muchas ventajas a la hora de hacer frente a las diferentes situaciones del día a día.

A continuación te decimos cómo te ayuda a tu vida diaria el expresar tus emociones:

Te libera

Expresar nuestras emociones nos hace sentirnos libres puesto que guardar emociones negativas en el interior es una carga demasiado pesada que nos impide vivir plenamente. Vivir con ira o deseos de venganza puede hacernos enfermar no solamente psicológicamente, sino también mentalmente.

(Foto: Pinterest)

Inspiramos confianza y credibilidad

Expresar lo que sentimos puede hacer que las relaciones con otras personas sean más sanas. Puede que otras personas no siempre estén de acuerdo con nosotros, pero cuando la comunicación es asertiva, los beneficios para la relación son muchos.

Cuando nos mostramos como somos sin miedo a nuestras emociones, proyectamos una personalidad más auténtica, algo que puede incrementar la confianza y la credibilidad hacia nosotros por parte de otros.

(Foto: Pinterest)

Sentimos paz interior

La felicidad está muy relacionada con encontrar la paz interior, y esto es posible siempre y cuando seamos sinceros con nosotros mismos y expresemos nuestras emociones apropiadamente. Vivir el presente, prestar atención en las cosas positivas de la vida, aprender a ser uno mismo y la correcta gestión emocional son claves para gozar de un mayor bienestar y encontrar la paz interior.

(Foto: Pinterest)

Es importante expresar las emociones, no quedarte con sentimientos de tristeza e ira, esto te ayudará a estar en paz y a conseguir una buena salud emocional, si te cuesta expresar tus emociones o las reprimes mucho, lo mejor es acudir con un especialista.

(Con información de: Consumer, Mejor con salud y Psicología y mente)