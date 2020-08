¿Por qué algunas personas tienen pelo rizado y otras no?

La ciencia ha encontrado teorías sobre las razones por las que algunas personas tienen el pelo rizado y otras, lacio

11/08/2020 16:55 hrs.

No todas las personas son iguales y una de las principales diferencias se encuentra en el cabello, ya que hay quienes tienen pelo rizado y quienes no, pero ¿por qué ocurre esto? Estudios han encontrado algunas teorías interesantes al respecto.

Tener una melena rizada puede ser algo genial o, al contrario, toda una pesadilla por la facilidad con que se encrespa, pero sin duda, es una característica única que no todos poseen y que tiene una explicación científica.

Conoce lo que los estudios han encontrado sobre las razones por las que una persona tiene pelo rizado, estamos seguros de que te sorprenderá.

¿Por qué algunas personas tienen pelo rizado?

Al igual que los ojos, el cabello puede tener características únicas en cada persona, incluyendo la textura, por lo que podemos encontrar pelo rizado y pelo lacio. En ese sentido, la ciencia ha encontrado dos teorías que explican por qué en algunos el cabello es rizado o chino.

La primera se explica en un estudio del Journal of Experimental Biology retomado por El Confidencial, donde se establece que los rizos pueden surgir cuando hay un mayor número de células ciliadas en el lado convexo del folículo piloso, es decir, en el borde exterior del rizo y una menor cantidad en el borde interior. Esa diferencia crea un borde más corto que jala el folículo hacia adentro, creando el rizo o chino.

La segunda teoría establece que las diferencias entre las longitudes de las celdas en los lados de la hebra del cabello podrían explicar los rizos. Al igual que en la primera teoría, la diferencia de tamaño relativo entre las celdas alargadas en el exterior y las celdas compactas en el interior crea el rizo.

Ventajas de tener pelo rizado

Los estudios han demostrado que la estructura del pelo rizado podría ser mejor para mantener a los mamíferos calientes, según explica el científico Duane Harland en Live Science, donde señala que el pelaje rizado es típico de mamíferos que andan en los bosques con arbustos, pues esta textura en el pelo atrapa el aire y mantiene el calor corporal.

No obstante, al intentar comprobar la veracidad de las dos teorías que explican por qué algunas personas tienen pelo rizado, el experto encontró algunas discrepancias. Utilizó junto a su equipo de trabajo técnicas sofisticadas de microscopía para ampliar unas fibras de lana de oveja y medir las diferencias entre el número y el tamaño de las células en el interior de la curva y las del exterior.

Encontraron evidencia de que las teorías presentadas anteriormente no eran del todo ciertas, pero tampoco se podían descartar, debido a que no llegaron a analizar completamente la parte inferior del cabello rizado, así que llegaron a la conclusión de que el cabello es rizado o chino por diferentes razones, en función del animal o la persona, no es algo universal. De lo que están seguros es que el pelo rizado es un rasgo dominante en los caucásicos en comparación con el pelo liso, que es recesivo, lo que significa que una persona de cabello rizado o chino que tiene hijos con alguien lacio, tendrá pequeños con la primera característica.

