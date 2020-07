Planificar el estrés futuro podría ayudar a tu salud

El estrés es un estado de cansancio mental ocasionado por una exigencia mayor a la que estamos acostumbrados

ADRIÁN AGUIRRE 22/07/2020

22/07/2020 19:07 hrs.

¿Cómo lidiar con el estrés? De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, planificar situaciones estresantes podría ayudarnos mucho.

El estrés es un estado de cansancio mental ocasionado por una exigencia mayor a la que estamos acostumbrados que puede afectar nuestra salud y los especialistas de esta institución educativa señalan que ver a futuro e imaginar situaciones que se pudieran presentar sería de gran utilidad para lidiar con el estrés.

¿Qué puedes hacer para lidiar con el estrés? Sigue leyendo...

Planificar: una manera de lidiar con el estrés

Se sabe que el estrés puede repercutir en nuestra salud y que, por ejemplo, el estrés laboral puede aumentar el riesgo de enfermedad arterial, el cual es un problema circulatorio frecuente en el que las arterias reducen el flujo sanguíneo a las extremidades y provocan dolor intenso.

De hecho, la Universidad de Rochester menciona que la respuesta de nuestro cuerpo debería protegernos, pero que si el estrés es constante, podría dañarnos el corazón.

"La hormona cortisol se libera en respuesta al estrés. Los estudios sugieren que los altos niveles de cortisol del estrés a largo plazo pueden aumentar el colesterol en la sangre, los triglicéridos, el azúcar en la sangre y la presión arterial. Estos son factores de riesgo comunes para la enfermedad cardíaca", informa esta institución educativa.

Planificar, indica la Escuela de Medicina de Harvard, podría hacer que las personas lidien mejor con el estrés.

¿Qué puedo hacer para lidiar con el estrés?

La Escuela de Medicina de Harvard señala que el "afrontamiento proactivo" hace que las personas sean más resistentes contra los estresores diarios y que poner plena atención en lo que se está haciendo en el momento también ayuda a lidiar con el estrés.

"La atención plena es cuando las personas viven el momento en lugar de detenerse en el pasado o preocuparse por el futuro. El afrontamiento proactivo es cuando las personas hacen esfuerzos para reducir el efecto que el estrés tiene sobre ellas", explica dicha escuela

No se trata de que visualices actividades que estarás haciendo en cinco años, sino que basta con tomar en cuenta lo que podría salir mal al día siguiente, por ejemplo.

La Escuela de Medicina de Harvard cita un estudio que tuvo como finalidad ver cómo 223 personas respondían al estrés diario.

En dicha investigación se encontró que las personas que no viven en el momento tenían bajos niveles de atención, no tenían mucha conciencia de lo que estaban haciendo y, por ejemplo, olvidaban el nombre de una persona casi tan pronto como se los dijeron por primera vez. No les fue tan fácil lidiar con el estrés.

Por su parte, los que intentaron el "afrontamiento proactivo" y pusieron plena atención en lo que les sucedía durante el día, fueron más resistentes a los estresores.

"Para manejar mejor el estrés, se necesita la combinación de vivir el momento y centrarse en cómo lidiar con el estrés futuro", concluye la institución en su sitio web.