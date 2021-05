Piojos púbicos (ladillas)

Si los tratamientos antes mencionados no funcionan, hay otros que requieren receta médica porque son más tóxicos. No se recomiendan a menos que otros tratamientos no funcionen o que no puedas utilizar los tratamientos de venta libre por una alergia u otra razón.

Pasos para deshacerse de los piojos públicos:

Elimina los piojos públicos y los huevos: lava y seca la zona donde están los piojos. Utiliza una loción o un champú antipiojos. Sigue las instrucciones de la etiqueta. El champú matará a los piojos, pero los huevos (liendres) pueden permanecer en el tallo del pelo. Después del tratamiento, retira las liendres con las uñas, pinzas o un peine de púas finas.

Revisa a otros miembros de la familia en busca de ladillas. Cualquier persona que duerma en la misma cama que la persona debe ser tratada, incluso si no se encuentran piojos púbicos. Lava la ropa, la ropa de cama y las toallas utilizadas por la persona en los dos días anteriores al tratamiento. Utiliza agua caliente, y sécalos en la posición más caliente.

Es necesario repetir el tratamiento 9 o 10 días después. Evita cualquier tipo de relaciones sexuales hasta que las personas hayan sido tratadas y revisadas de nuevo. Si en una segunda ronda de tratamiento de venta libre no funciona, si la persona contrae una infección por rascarse la zona afectada, si los dedos o los peines no son suficientes para eliminar los piojos o las liendres. El médico puede recetar vaselina de grado oftálmico.