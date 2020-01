Píldoras con diamantina, una nueva y peligrosa tendencia

Expertos alertan sobre los riesgos a la salud de tomar píldoras con diamantina para cambiar el color de las heces

06/01/2020 15:45 hrs.

Recientemente, se ha dado a conocer que cada vez más personas empiezan a ingerir píldoras con diamantina, conocidas popularmente como glitter pills, con el objetivo de supuestamente "defecar como unicornio" porque hacen que las heces se vuelvan de colores y sea una experiencia más "divertida".

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de ingerir estas píldoras?, ¿realmente son inofensivas como lo presentan? Conoce lo que opinan los expertos en salud.

Consecuencias de las píldoras con diamantina

Las píldoras con diamantina se venden por Internet y son la nueva tendencia entre las personas jóvenes, pues prometen hacer la experiencia de ir al baño más divertida, ya que cambian el color de las haces.

Supuestamente, todos los materiales con los que están hechos no son tóxicos y no dañan la salud digestiva, pero los expertos cuestionan estas afirmaciones y señalan que en realidad, podrían tener muchos riesgos para la salud.

Las píldoras con diamantina son cápsulas de gelatina, similares a las píldoras de medicamentos, pero están rellenas con diamantina "no tóxica", aunque los fabricantes no dan más detalles de su composición.

En Internet las venden simplemente explicando que son de uso decorativo, pero cada vez más jóvenes las ingieren para defecar heces brillantes y coloridas.

¿Cuáles son los riesgos? En realidad hay más de uno, pues la diamantina suele hacerse con materiales como plásticos, papel de aluminio, dióxido de titanio u óxidos de hierro, entre otros materiales.

Sin embargo, los expertos alertan que algunas diamantinas pueden tener materiales pesados como cobre y plomo, los cuales son altamente tóxicos. De hecho, se han presentado casos de niños que inhalan sin querer la diamantina y desarrollan cuadros de neumonía aspirativa.

También existe la diamantina comestible, que es la que se utiliza para decorar los pasteles.

Pero hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia entre comestible y no tóxico, pues lo que es comestible significa que puede ser digerido por el organismo con normalidad, mientras que lo no tóxico, solo significa que no es venenoso, pero no que puede ser ingerido.

Al respecto, el Dr. Jony Serna, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Juárez de México señala que hay algunos reportes de casos en la literatura médica de pacientes que llegaron al hospital con hemorragias del tubo digestivo tras haber tomar píldoras con diamantina.

"Es una tendencia que muy probablemente va a ser moda en nuestro país, porque la gente joven tiene ganas de experimentar y al momento de hacerlo no se ponen a pensar en los riesgos que puede ocasionar en su vida", señala el experto.

A pesar de su apariencia inofensiva, la realidad es que algunas glitter pills están farbicadas de microparticulas de vidrio, plástico y metales pesados que al ser ingeridos, pueden provocar intoxicación y obstrucción, así como perforación intestinal.

"La diamantina es un producto que habitualmente es tóxico, pasa al tracto digestivo, pasa al estómago, el intestino delgado y el colon y a medida que van pasando, pueden ir erosionando y condicionar al riesgo de hacer peritonitis, es decir, infecciones abdominales, también sangrados importantes y hasta la muerte", agregó el doctor Serna.

En conclusión, estos podrían ser los riesgos de ingerir píldoras de diamantina sin supervisión de un médico:

Infecciones gastrointestinales

Intoxicación por metales pesados

Obstrucción intestinal

Perforación gastrointestinal

Peritonitis

Sangrado intestinal

Así que antes de caer en la publicidad engañosa o buscar algunos likes en redes sociales, toma en cuenta todas las consecuencias para tu salud y sobre todo, que en algunos casos los efectos podrían ser irreversibles y hasta fatales.

