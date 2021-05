La mayoría de los bebés que nacen con pie zambo son saludables en todos los demás aspectos; aproximadamente la mitad de ellos lo tienen en ambos pies.

El pie zambo no causa dolor, pero si no se trata, puede dificultar que un niño camine sin cojear. Es fácil de corregir en la mayoría de los casos, por lo que la mayoría de los niños no tienen efectos duraderos.

El pie zambo ocurre porque los tendones (bandas de tejido que conectan los músculos a los huesos) y los músculos del pie y alrededor del pie son más cortos de lo que deberían ser.

Los médicos no saben qué lo causa y no hay forma de asegurarse de que su bebé no nazca con él. Pero algunas cosas hacen que el pie zambo sea más probable.