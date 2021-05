"Pensaron que eran anginas y me las quitaron, pero era asma"

"Me diagnostican a los tres años; pensaron que eran anginas pues se acostumbraba antes que te quitaran las anginas en estos tiempos, pero se dan cuenta que sigo con la tos intermitente y después de 6 meses me diagnostican con asma y empiezan a hacerme todos los tratamientos para asma . Ahí comenzó todo".

Adriana tiene actualmente 52 años y cuenta para SuMédico que cuando los especialistas hicieron el diagnóstico de asma se dieron cuenta que tenía alergia a muchas cosas y "con la adolescencia se curó", aunque nunca pensó que la enfermedad regresaría años más tarde y con síntomas más evidentes:

"Se dan cuenta que tengo alergias a muchas cosas y me enseñan una lista de todas mis alergias. Con la adolescencia se me quita completamente, pero en la edad adulta, aproximadamente a los 30 años, me regresa el asma, aunque yo pensaba que era solamente una tos mal cuidada".

Asma en México y el mundo

El primer martes de mayo se celebra el "Día Mundial del Asma", una invitación a reflexionar en torno a una enfermedad que no debe olvidarse ni antes, durante o después de la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Respecto al panorama del asma en México, este padecimiento 100% controlable afecta al 7% de la población general en el país, pero en niños y adolescentes alcanza hasta un 12.5%.4, según la Secretaría de Salud (Ssa). La prevalencia del asma está aumentando en muchos países, especialmente entre los niños. El asma se ubica dentro de las primeras 20 causas de enfermedad en los mexicanos y del total de casos registrados, cerca del 30% se presenta en el grupo de 5 a 14 años conforme datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En ese sentido, en entrevista con SuMédico.com, la doctora Lorena González, infectóloga pediatra y especialista en enfermedades infecciosas, certificada por el Consejo Mexicano de Infectología, destaca que la OMS ha establecido al asma como un problema de salud pública:

"La prevalencia en México se estima aproximadamente en un 7 y 10% y en cuanto a la enfermedad, es una enfermedad respiratoria multifactorial y dentro de los factores predisponentes más importantes está el factor alérgico. En el mundo y sobre todo en América Latina hay lugares con mayor prevalencia por la cantidad de sustancias alérgicas en el ambiente".

Más de 334 millones de personas alrededor del mundo padecen asma según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual además advierte que a menudo no se diagnostica correctamente ni se recibe el tratamiento adecuado:

"El asma es una enfermedad que se diagnostica y trata menos de lo que debiera, y su tratamiento y control adecuado permite que los que la padecen gocen de una buena calidad de vida. El asma se considera un problema de salud pública que se presenta en todos los países independientemente de su nivel de desarrollo, afectando íntegramente a todos los grupos de edad".

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad crónica que no tiene cura. Se trata de un padecimiento muy heterogéneo que se puede presentar de distintas formas, desde un asma leve, moderado o grave.

Los síntomas característicos del asma son: tos (varias veces seguidas), sibilancia (pitido en el pecho), dolor en el pecho o un dato de opresión y la falta de aire (disnea), explica el médico especialista en Alergia certificado por el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C, Juan Manuel Pantoja Alcantar, en entrevista con SuMédico.

De acuerdo con el experto, en cualquier adulto joven que presente estos síntomas de forma crónica, se debe sospechar de asma.

"El asma va a tener una evolución muy variable. Puede ser que durante el año yo tenga meses sin síntomas o señales leves y de repente pueda ser una crisis, que es un aumento súbito en los signos de esta patología", resalta el doctor Pantoja.

Generalmente el paciente con asma va a notar que su condición empeora con cierta exposición a factores como el humo del cigarro, el ejercicio, los elementos a los que se sea alérgico (pelo del gato, del perro, polvo...) o factores irritantes como la contaminación.

El factor de riesgo más importante para que las personas padezcan asma es la alergia y el más relevante para que el paciente sea alérgico es la genética, indica el médico.

"Hay cuestiones genéticas y ambientales. La altura también es un factor proporcional: a más altura, más asma. El tabaquismo y el uso de antibióticos durante la gestación o la exposición a químicos. Es una enfermedad multifactorial", detalla el especialista.

¿Existe una población que se vea más afectada por el asma?

Pantoja Alcantar resalta que se puede presentar a cualquier edad, pero que existen dos picos: generalmente va a existir una mayor prevalencia entre los 2, 6 y 8 años, pasa a dormitar en los hombres y en la adolescencia en las mujeres y después tiene un pequeño repunte entre los 30 y los 45 años.

"Pensé que me había curado del asma": la historia de Adriana

A sus 52 años, Adriana ha convivido en distintas etapas de su vida con el asma y lo que más ha aprendido de la enfermedad es que no tiene cura y que lo más importante es lograr un adecuado control:

"Si eres asmática siempre serás asmática. Yo me comencé a atender en el Instituito Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y ahí me dan mis tratamientos para el control. Lo primero que tuve que atender fueron mis alergias pues puedes ser alérgico a limpiadores, perfumes o en provincia, por ejemplo, cocinar con leña puede ser un detonador para la gente asmática".

Adriana comparte que en un momento de su vida pensó que se había "curado" del asma:

"Yo de chica ya sabía que el asma era una enfermedad, yo pensé que estaba curada en la adolescencia pues ya no tenía ningún síntoma ni tomaba tratamiento, pero entonces después tomé conciencia de todo lo que debe ser. De chica mi familia me ayudó, en edad adulta también pero mi principal apoyo fui yo".

La ahora madre de familia cuenta su experiencia de vivir con asma:

"La tos es constante, de repente se reduce, lo disparan el polvo, los perfumes, el calor el frío y ahí se diferencian. Siempre que se tenga tos no hay que automedicarse, lo mejor es el diagnóstico. El tratamiento es inhalador y una pastilla antes de dormir que previene que se inflame la tráquea pues ocasiona fatiga o cansancio. Los medicamentos son caros pues cuestan aproximadamente mil pesos al bimestre. Un inhalador cuesta entre 300 y 600 dependiendo los ingredientes que contiene".

Tipos de asma

La doctora González explica que el asma genera dificultad para respirar lo cual pude afectar de manera importante las actividades diarias y refiere que hay dos tipos principales:

"La gente muchas veces presenta dificultad para ir a trabajar; en el caso de los niños, es difícil que acudan a la escuela y realizar actividad física. El asma, en su espectro general tiene dos tipos preponderantes: asma alérgica que es la presentación más frecuente (hasta un 75% de casos) y la cual se asocia con los casos más severos. El otro tipo es el asma no alérgica".

Tratamiento del asma

La doctora explica además que el tratamiento del asma se basa en las recomendaciones de guías internacionales, sobre todo de guías europeas y las guías GINA (Global Initiative for Asthma):

"Los problemas con el tratamiento, incluso con las dosis más altas de inhaladores, recomendadas por estas guías es no alcanzar el control del tratamiento y muchos de los pacientes se encuentran sin control en la vida cotidiana aun existiendo tratamientos que permiten el control adecuado de la enfermedad".

González comparte que el llamado del Día Mundial del Asma es considerar las siguientes recomendaciones de GINA:

1. Todas las personas con asma deben tener tratamiento exhaustivo con un especialista que puede ser un alergólogo o un neumólogo que hará las pruebas necesarias para determinar si es tipo de asma es alérgica o no alérgica; determinar el tipo de asma en cada paciente es fundamental.

2. Otorgar el tratamiento adecuado para la enfermedad a partir de un diagnóstico adecuado.

3. Reforzar en los pacientes el apego al tratamiento y procurar el seguimiento con el médico especialista.

Con los puntos anteriores, la doctora aclara que la calidad de vida de las personas con asma mejorará.

¿Terapia biológica?

Respecto a la accesibilidad de los tratamientos, la especialista en enfermedades infecciosas detalla que la terapia biológica forma parte del tratamiento para el asma y está disponible en los servicios de salud públicos mexicanos:

"Es un tratamiento que está disponible en los sistemas públicos de salud y basta que el médico neumólogo o alergólogo que son quienes tienen el entrenamiento adecuado, realicen las pruebas biológicas específicas para saber si son características alérgicas. Esta terapia está tanto en sistemas de salud públicos como privados".

Últimos avances que se tienen en el tratamiento del asma

El médico resalta que lo más nuevo son las terapias con anticuerpos monoclonales, que son las terapias biológicas, en donde se perfila el paciente (tiene que cumplir ciertos criterios) porque son terapias muy especializadas con medicamentos muy buenos, pero con muy alto costo.

"Nos encontramos hablando de un precio de entre 25 y 40 mil pesos mensuales. Sin embargo, vienen a cubrir una nueva opción porque muchos de los pacientes, hasta en un 5 o 10% tienen un asma descontrolada a pesar del tratamiento adecuado", informa el doctor Pantoja.

México un país con gran concentración de alérgenos: ¿cuándo sospechar asma?

Ante la sospecha de que "algo no anda bien", González refiere que una persona que tiene más de dos crisis de asma en un periodo de tres meses o presenta dificultades en la realización de sus actividades cotidianas, tiene fatiga excesiva o no puede respirar adecuadamente, deberá acudir con un especialista:

"Más de dos crisis respiratorias, dificultad constante para respirar, silbidos o chillidos en el tórax y problemas para correr o caminar de manera normal, son indicativos importantes. Para el tipo de asma alérgica hay pruebas específicas que permiten su diagnóstico. En México tenemos una gran concentración de alérgenos, sobre todo en las ciudades y trópico".

Del asma alérgica, la experta también dice que los pacientes tienen un inicio temprano:

"Desde pequeños tienen problemas alérgicos, salida de flujo nasal, características alérgicas en la piel. Se deben hacer pruebas cutáneas para determinar alergias. También se hace la prueba de espirometría para saber qué características de daño pulmonar tienen. No hay que olvidar que las personas con asma tienen un daño obstructivo".

Asma: las recomendaciones de los expertos

La doctora González invita a que, ante la sospecha de asma, sibilancias o algún síntoma respiratorio, se acuda inmediatamente con un médico especialista que realice pruebas exhaustivas y recordar que hay tratamientos biológicos disponibles, pero es muy importante el apego al tratamiento:

"Se debe llevar una alimentación adecuada, intentar hacer actividad física, que siempre se tenga un abordaje a tiempo: no es normal que los pacientes con asma sigan con dificultad respiratoria pues las terapias permiten que tengan una calidad de vida totalmente normal".

Asma, miedo y estigmatización en la pandemia

La doctora recuerda que cuando comenzó el tema de pandemia las principales instituciones de salud como la OMS, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Academia Americana de Pediatría, entre otras, recomendaron a los pacientes con asma no suspender sus tratamientos:

"Se pidió que no abandonaran sus tratamientos de inhaladores y en caso de recibir una terapia biológica, no suspenderla pues al ser una enfermedad obstructiva crónica, el riesgo de complicaciones relacionadas con covid, sería mayor. El apego sigue siendo un tema central".

En el Día Mundial del Asma, González comparte el siguiente mensaje:

"Hay que recordar que desde 1989 se celebra el 5 de mayo o primer martes de mayo como día mundial de asma, y hay que destacar que no respirar bien no es normal y las personas con asma tienen opciones de tratamiento actualmente disponibles que pueden mejorar hasta un 80%.

Al respecto, Juan Manuel Pantoja Alcantar coincide con la doctora González en que al principio de la emergencia sanitaria existieron diversos comunicados de las instituciones sanitarias y sociedades internacionales que apuntaban que los pacientes con asma o rinitis muy probablemente iban a sufrir exacerbaciones de esta patología:

"Lo que sí sabemos es que los pacientes llegan a ser confundidos y estigmatizados como personas infectadas por el covid, ya que unos de los síntomas del asma son la tos y la falta de aire, que también pueden ser originados por el coronavirus. Empiezan a toser y los demás piensan que pueden tener el virus", menciona el experto.

En algún momento, recuerda el doctor, los pacientes dejaron de ir a las consultas por miedo al contagio, pero se actuó haciendo mucho hincapié en que su atención no debe ser interrumpida, ya que es permanente.

¿Las personas con asma deben vacunarse contra covid?

Pantoja Alcantar recomienda que las personas con asma se pongan las vacunas contra el covid, pues las únicas contraindicaciones para no ser inyectados es haber presentado un evento adverso grave post vacunación o que se sepa alérgico a los ingredientes de las vacunas.

"Los pacientes alérgicos a un factor ambiental se pueden poner la vacuna. En caso de que tenga una alergia a medicamentos o alimento grave que haya alguna contraindicación relativa, sí pueden ser vacunados, pero deberán hacerlo en un entorno hospitalario para que pueda ser tratado de forma adecuada en caso de presentar complicaciones", explica el doctor.

"Es importante que las personas sepan los síntomas del asma. Si los presentan de forma crónica y por más de 12 semanas, se debe sospechar de asma".

¡Cuidado con las crisis de asma!

Finalmente, Adriana quien lleva su tratamiento del asma adecuadamente, explica que es una enfermedad que requiere mantenerse medicada y controlada siempre pues si no se llevan a cabo los cuidados adecuados puede existir el riesgo de ataque pulmonar.