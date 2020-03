Peligros para la salud de usar pijama todo el día

Trabajar en pijama todo el día puede ser muy tentador, pero hay más de un peligro para la salud la hacerlo

SUSANA CARRASCO

26/03/2020 12:08 hrs.

Definitivamente, la tentación más fuerte en estos últimos días de aislamiento social es quedarnos en casa en pijama todo el día, ya sea que estemos trabajando o simplemente descansado, pero hacerlo no es la mejor de las ideas, pues expertos advierten que podemos aumentar el riesgo de enfermedades por la cantidad de bacterias que se acumulan en las telas de pijamas y ropa de cama.

Así que te damos razones para hacer el esfuerzo todos los días de cambiarte de ropa y mantener la higiene en tus sábanas y fundas de almohadas.

Peligros de usar tu pijama todo el día

¿Alguna vez te has preguntado cuántas bacterias se acumulan en tu pijama y ropa de cama? La respuesta de impresionará.

Lo primero que debes saber es que de acuerdo a la Academia Estadounidense de Dermatología (ADD por siglas en inglés), todos los días los humanos desechamos entre 30 mil y 40 mil células de piel muerta, las cuales pueden ir acompañadas por otros miles de microbios.

"Nuestra piel se está renovando continuamente y durante la noche perdemos células epiteliales, pelos y con ellos, bacterias, hongos y otros microbios", advierte Guillermo Quindós, catedrático de Microbiología y director del departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco.

Por otro lado, cuando traes tu pijama todo el día, incrementas el tiempo de contacto con objetos y superficies de la casa que podrían estar contaminadas con microbios patógenos.

A pesar de ello, no todos lavan su ropa para dormir de forma frecuente, ni siquiera si la usan durante varios días seguidos, como probablemente ocurre en esta época de aislamiento social.

Al respecto, la profesora Sally Bloomfeld, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, señala que detrás de esa omisión de higiene, se esconden muchos peligros para la salud, pues el pijama se vuelve la principal vía de desplazamiento para miles de bacterias que hay en nuestro ambiente.

"Muchos portamos la bacteria del estafilococo, que puede generar infecciones si penetra en cortes y heridas. Todos tenemos también la bacteria E. coli en nuestros intestinos", subraya la experta.

Muchos problemas de la piel también pueden ser causados por estos microorganismos que se quedan en la pijama y que luego llevamos a las fundas y sábanas. De entre ellos, el más preocupante es el SARM, una cepa de estafilococo particularmente peligrosa y difícil de tratar porque es resistente a muchos antibióticos.

Por si fuera poco, muchas de las bacterias que se adhieren a nuestra pijama pueden entrar también en el tracto urinario, causando infecciones graves como la cistitis, donde hay una inflamación de la vejiga que afecta sobre todo a las mujeres y causa necesidad urgente de orinar, ardor y dolor en la uretra.

¿Cada cuánto se debe lavar el pijama?

Una muestra de 2,410 parejas de entre 18 y 30 años en el Reino Unido reveló la frecuencia con la que se lava la ropa de cama, incluyendo el pijama, las fundas y sábanas.

Según dicho trabajo, los hombres británicos metían su pijama a la lavadora solo una vez cada dos semanas y en el caso de las mujeres, lo hacían hasta una vez cada 17 días.

En general, pensamos que como solo se usa para dormir no es necesario lavar tan seguido o que como no salimos a la calle, no es tan importante estar muy limpios, pero los expertos hacen hincapié en la gran cantidad de bacterias que acumula y que pueden enfermarnos.

Por ello, la recomendación es lavar el pijama y en general la ropa de cama como fundas de almohadas y sábanas por lo menos una vez a la semana.

Si los dejas más tiempo sin lavar, las bacterias se acumulan y aunque lo eches a la lavadora, la limpieza no será tan higiénica por la gran cantidad de microorganismos que se guardaron y que incluso, pueden adherirse a otras prendas como la ropa interior o la lencería.

Así que lo mejor es lavar una vez a la semana y no usar el pijama todo el día para reducir al máximo la cantidad de microbios que podrían afectar nuestra salud sin darnos cuenta.

(Con información de S Moda y El Confidencial)