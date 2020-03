Pacientes asintomáticos de coronavirus, un potencial foco de contagio

Tanto pacientes asintomáticos de coronavirus como quienes han sido dados de alta pueden tener una carga viral igual o mayor que la de un paciente con síntomas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 16/03/2020

16/03/2020 11:57 hrs.

Se pensaba que solo los pacientes que manifiestan síntomas de coronavirus (COVID-19) podían contagiar a otras personas, sin embargo, nuevos estudios revelan que esto podría no ser del todo cierto, pues se han encontrado casos de pacientes asintomáticos de coronavirus con una carga viral mayor que la de una persona con los síntomas comunes como tos seca y fiebre.

De igual forma, se encontró que los pacientes que se recuperaron de la enfermedad y ya han sido dados de alta pueden seguir contagiando a otros durante varias semanas.

Esto significa que una persona sin síntomas de coronavirus, podría ser un foco de propagación de la enfermedad mucho más importante de lo que se pensaba.

Pacientes asintomáticos de coronavirus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), señalan que en los casos confirmados del nuevo coronavirus o COVID-19, se manifiestan los siguientes síntomas:

Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

De igual forma, señalan que las personas son más contagiosas cuando presentan síntomas más fuertes y que podría ser posible que haya algo de propagación antes de que las personas presenten síntomas, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus.

Sin embargo, un brote de coronavirus en Massachusetts con al menos 82 casos fue iniciado por personas que no tenían síntomas, lo que hizo que científicos se cuestionaran si realmente la enfermedad se contagia principalmente por pacientes que manifiestan molestias.

Más de media docena de nuevas investigaciones están demostrando que los pacientes asintomáticos están causando muchos más contagios que aquellas que sí tienen síntomas.

Al respecto, la Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca señaló que ya están tratando de investigar a las personas menores de 20 años que no tienen síntomas significativos pero que al parecer, son un potencial foco de contagio de la enfermedad.

Aunque no se sabe con exactitud cuál es el porcentaje de transmisión de las personas con síntomas de coronavirus en comparación con aquellas que no lo manifiestan, cada vez más científicos están seguros de que estos últimos son responsables de más contagios de los que se cree.

TAMBIÉN LEE: Medidas para proteger de coronavirus a niños y embarazadas

"Sabemos que la transmisión asintomática probablemente juega un papel importante en la propagación de este virus", señala Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

El experto también señala que los pacientes asintomáticos de coronavirus podrían estimular una pandemia muy difícil de controlar.

En ese sentido, la Dra. Sandra Ciesek, directora del Instituto de Virología Médica en Frankfurt, Alemania, encontró datos reveladores tras evaluar a 24 pasajeros de un vuelo proveniente de Israel.

Al hacerles la prueba de coronavirus, encontró que siete de los 24 pasajeros dieron positivo a la enfermedad y que cuatro de ellos, no tenían síntomas.

Ciesek se sorprendió al descubrir que la carga viral de las muestras de los pacientes asintomáticos era mayor que la carga viral de las muestras de los tres pacientes que sí presentaban síntomas.

¿Qué significa esto? Pues bien, la carga viral es una medida de la concentración del virus en las secreciones respiratorias de alguien, por lo que una carga más alta significa que es más probable que alguien transmita la infección a otras personas. En este caso, las personas sin síntomas fueron las que presentaron un mayor riesgo de contagio.

Estos resultados no han sido publicados oficialmente, pero la Dra. Ciesek escribió en el New England Journal of Medicine otros hallazgos similares que encontró en dos pasajeros infectados con coronavirus provenientes de un vuelo de Wuhan, China.

La experta describió que uno de los pasajeros no tenía síntomas de coronavirus, mientras que otro tenía un sarpullido leve y un dolor de garganta.

En el laboratorio, la investigadora logró infectar un cultivo celular con las muestras de ambos pasajeros, lo que demostró que tanto los pacientes asintomáticos como aquellos con molestias evidentes son capaces de infectar otras células y por ende, a otros humanos.

De igual forma, un estudio realizado por investigadores belgas y holandeses, demostró que entre un 48 y un 66% de personas de un grupo infectado en Singapur, se contagiaron por alguien que era pre-sintomático.

Pero no solo los pacientes asintomáticos son un foco de contagio importante, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que los infectados con COVID-19 que ya fueron dados de alta, todavía pueden contagiar a otras personas.

Por ello, su aislamiento debe continuar durante al menos dos semanas después de dejar de presentar síntomas, evitando cualquier tipo de visitas.

De igual forma, el experto recomendó que los cuidadores de los pacientes deben ser personas no pertenecientes a grupos de riesgo, es decir, personas mayores o con enfermedades que pudieran complicarse con el coronavirus.

Aun hacen falta más investigaciones, pero los expertos hacen un llamado a no subestimar los casos de pacientes asintomáticos de coronavirus ni aquellos que han sido dados de alta, ya que podrían ser una de las principales causas de la propagación incontrolable de la enfermedad.

SIGUE LEYENDO: ¿Coronavirus afecta más a hombres o a mujeres?

(Con información de CNN)