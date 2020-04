OMS y Snapchat se unen con filtros contra el coronavirus

Incluye recomendaciones animadas sobre cómo lavarse las manos

03/04/2020

Snapchat se ha asociado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear filtros contra el nuevo coronavirus, que ayudarán a las personas a evitar la propagación del virus.

El filtro "My Social Distance" (mi distancia social) muestra a través de la pantalla del teléfono un área circular dentro de la que no debería haber ninguna persona para mantener así la sana distancia recomendada por la OMS y las autoridades de salud del país para evitar contagios por coronavirus.

Otro de los filtros que lanzó la aplicación móvil es uno que incluye recomendaciones animadas sobre cómo lavarse las manos y por qué es importante no tocarse la cara.

"Tómate una selfie y busca un lente en el carrusel o toma un Snap y busca entre los filtros disponibles. Snap se ha asociado con organizaciones como la OMS para brindar buenas prácticas aprobadas por expertos de forma divertida y relevante. Estos filtros y lentes contienen enlaces a información adicional para mantener informados a los Snapchatters", informó Snapchat en un comunicado.

Sin duda una de sus nuevas funciones es muy valiosa, pues tiene como objetivo apoyar a las personas que están experimentando ansiedad y estrés por el coronavirus. La función Here for you muestra recursos de expertos locales cuando los usuarios realizan búsquedas relacionadas con ciertos temas, como salud mental, ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas, duelo y bullying.



Y para atender en específico el tema de la Covid-19 se abrió una nueva sección que muestra contenido sobre la ansiedad relacionada con la enfermedad. Esta información incluye subtítulos.



Otra de las nuevas opciones son los stickers con consejos de la OMS sobre cómo mantenerse a salvo como: "lávate las manos con frecuencia" y "cumple con las pautas de distanciamiento social".



Los bitmojis también tienen la opción de compartir recomendaciones y ayudar a hacer consciencia. Cuando estés buscando un bitmoji, intenta usar frases como "Lávate las manos", "Quédate en casa", "No te toques la cara" y "Distanciamiento social".



App oficial COVID-19MX



Este miércoles fue presentada la app oficial COVID-19MX por el gobierno federal, con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre éste y la población a través de su teléfono móvil. Al ingresar, la app solicitará algunos datos para hacer un autodiagnóstico para conocer si hay riesgo de tener coronavirus.



En la app se puede encontrar las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el coronavirus, así como información que desmiente muchos de los mitos que hay en torno a la enfermedad.



También cuenta con un listado de los centros de salud más cercanos a tu domicilio y también un listado de los centros de atención por estado.