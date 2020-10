Nuevos momentos clave para el lavado de manos surgen en la pandemia

El 15 de octubre es el Día Mundial de Lavado de Manos, un llamamiento para concienciar a la población acerca cómo una acción tan simple puede salvar vidas.

En la pandemia de covid-19 una estrategia clave de prevención es el lavado de manos y no solamente en los momentos clave ya conocidos pues la "nueva normalidad" implica adoptar o fortalecer las medidas de higiene básicas. El 15 de octubre es un llamamiento para concienciar a la población acerca de cómo una acción tan simple puede salvar muchas vidas como refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef):

"Este día se celebra por primera vez este 15 de octubre en 70 países de los cinco continentes. Es la primera vez en la historia en la que una campaña mundial pide a millones de personas que laven sus manos con agua y jabón".

La higiene de manos es un procedimiento para la eliminación de microorganismos mediante el uso de agua y jabón o alcohol gel, esta acción ha sido utilizada para contrarrestar las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS) con el paso de los años se ha esclarecido que, no es solo un procedimiento, es una medida para brindar seguridad al paciente. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria y es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las IAAS.

Al respecto, Therese Doodley, del Programa sobre Saneamiento e Higiene de Unicef, refiere:

"El principal mensaje que queremos hacer llegar es la importancia del lavado de manos, pero no cualquier enjuague rápido: es importante lavarse las manos correctamente con agua y jabón en momentos clave del día".

En entrevista con SuMédico, la doctora Diana Troncoso, coordinadora de Control de Infecciones en el Hospital Shriners para Niños México explicó que la iniciativa de celebrar este día se lleva a cabo desde 2008 y se trata de una medida importante tanto para la población en general como en el ámbito hospitalario.

"Todo fue por la mortalidad identificada en los menores de edad, se dan cuenta que enfermedades como la neumonía o enfermedades gastrointestinales están asociadas con el lavado de manos y la Unicef dio la pauta para celebrar este día. Es un logro a nivel mundial".

La doctora además recuerda que antes de que este día se hiciera oficial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya realizaba campañas para promover el lavado de manos como medida fundamental para mejorar el tema de infecciones nosocomiales y prevenir otras enfermedades como recientemente, la covid-19.

Un nuevo momento clave para lavar las manos: antes y después de colocar el cubrebocas

Una confusión frecuente es ¿para quién se celebra este día?, ¿Es para el personal en entornos hospitalarios que llevan a cabo esta medida o para la población en general? y Troncoso explica que es una medida mundial que da prioridad a los menores de edad, pero a nivel hospitalario hay indicadores de seguridad y metas internacionales como la número cinco para reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud que son las que propiamente se aplican dentro del hospital para evitar contagio entre pacientes, familiares y otras visitas, y agrega:

"Con covid-19 se ha reinstalado aún con más fuerza el lavado de manos. Las recomendaciones continúan, hay que lavar las manos antes de comer, después de ir al baño, ahora que estamos en la pandemia, se agrega el lavado de manos antes de colocar y después de retirar el cubrebocas. Es muy importante también lavar las manos cuando llegamos a casa".

Respecto a lo anterior, la doctora también aclara que, como medida general, las manos deberán lavarse siempre antes de tocar cualquier objeto o superficie y es durante la pandemia que lavar las manos antes de colocar y después de quitar un cubrebocas, se convierte en otro momento clave de higiene para prevenir enfermedades.

Se puede utilizar jabón o gel antibacterial, la recomendación de agua y jabón es para cuando se tiene la disposición de agua y lavamanos:

"El alcohol en gel es útil para cuando estamos en la calle y nos da la opción de poder cargarlo de un lugar a otro. A nivel hospitalario ambas son alternativas".

¿Tipo de jabón?

Troncoso indica que la mejor opción es el jabón neutro pues opciones que incluyen algún antiséptico pueden ser muy fuertes y afectar la protección natural de la piel que ayuda a combatir algunas enfermedades.

¿Desde qué edad se recomienda el lavado de manos?

La doctora explica que, si bien el lavado de manos es un protocolo exigido principalmente en el entorno hospitalario, hay una edad en la cual no puede exigirse:

"Hay una edad en que no podemos exigirla porque puede ser contraproducente y esto es a los menores de dos años, que es una edad en que los niños tocan todo y se lo llevan a la boca lo cual es un riesgo pues hay antisépticos que pueden generar dermatitis".

¿Guantes en la pandemia?

La doctora explica que antes de colocar los guantes será necesario lavar las manos:

"Cuando salimos con guantes sí es una protección pues salimos en transporte público y tocamos tubos, superficies o, aunque usemos carro propio, tocamos puertas y otros objetos. Pero, cuando nos quitemos los guantes también hay que lavar las manos pues pueden sudar o tener residuos de polvo, por eso no son tan recomendables, pueden resecar la piel".

¿Cuántas veces lavarse las manos?

Troncoso indica que tanto la OMS como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) refieren que no importa el número de veces que se laven las manos, sin embargo, el problema surge con los trabajadores de la salud quienes están en constante contacto con los pacientes y que al revisarlos requieren de lavado y desinfección constante:

"Algunos ya presentan dermatitis o llegan con xantema entonces se les recomienda que al término de su jornada utilicen alguna crema que proteja e hidrate su piel".

El más irritante...

La doctora dice que el alcohol en gel es el que más reseca las manos, por ello sugiere:

"Si ya realizaste tres lavados de manos con alcohol en gel, los demás tendrían que ser con agua y jabón para retirar el exceso de alcohol y otras sustancias que agregan a estos jabones que pueden causar también resequedad en las manos, por ejemplo, los aromáticos".

Por lo anterior, la recomendación de Troncoso es elegir aquellas con tratamiento hidratante o cremas "grasosas" que ayudan a mejorar la hidratación en la piel.