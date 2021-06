Nuevo medicamento para Alzheimer tendrá costos muy elevados, advierten

Es un anticuerpo monoclonal que se dirige a una proteína en el cerebro que se agrupa en placas en las personas con Alzheimer.

Recientemente se informó que Adulhem, medicamento para el tratamiento de Alzheimer había sido aprobado por la U.S. Food & Drug (FDA) aunque algunos expertos consideran que la evidencia de su efectividad es escasa sin embargo, el medicamento "promesa" para este tipo de demencia generaría miles de millones de ingresos y gran parte de ellos de Medicare, informa una publicación en The New York Times (NYT). Adulhem llegó pero a un gran costo: 56 mil dólares.