Nuevo coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe

No existe ningún medicamento que lo cure, solamente se tratan los síntomas generados, tampoco hay vacuna.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 13/04/2020

13/04/2020 13:03 hrs.

Hasta el momento se ha dicho que, en la mayor parte de los casos, la Covid-19 no es una enfermedad grave y el cuerpo la controla después de dos semanas, de ahí la importancia de identificar síntomas compatibles de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus como la dificultad para respirar o pertenecer a alguno de los grupos de riesgo.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el nuevo coronavirus es diez veces más mortal que la gripe.

La OMS indica que la gripe es una infección causada por virus que afecta principalmente la garganta, nariz, bronquios y ocasionalmente, los pulmones. La infección generalmente dura una semana y se caracteriza por la aparición súbita de síntomas como fiebre alta, cefalea, dolores musculares y malestar general importante, dolor de garganta, rinitis y tos seca.

Te recomendamos: Donar sangre es otra fase preventiva en la epidemia: ¿por qué?

Covid-19 es 10 veces más mortal que la gripe, alerta la OMS

Similar a la transmisión de Covid-19, el virus de la gripe se transmite de una persona a otra por medio de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La mayoría de los afectados se recupera en un plazo de una o dos semanas sin necesidad de tratamiento médico.

En el caso de Covid-19, no existe ningún medicamento que lo cure, solamente se tratan los síntomas generados, tampoco hay vacuna.

¿Cuál se transmite más rápido?

La OMS también refiere que la velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre ambos virus pues el virus de la gripe tiene un período de incubación más corto y un tiempo transcurrido entre casos sucesivos (intervalo de serie) más corto que el virus de la Covid-19.

El tiempo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la aparición de síntomas.

¿Cuál se propaga más rápido?

El intervalo de serie del virus causante de Covid es de entre 5 y 6 días, mientras que en el virus de la gripe es de 3 días. Lo anterior significa que la gripe puede propagarse más rápido que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Las recomendaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) indican que si tienes síntomas compatibles con coronavirus y no presentas dificultad para respirar o no perteneces a los grupos de riesgo, no es necesario acudir al doctor. Si te quedas en casa:

- No te automediques.

- No saludes de beso, mano o abrazo.

- Mantén sana distancia con quienes conviven contigo.

- Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, al menos 20 segundos, o desinféctalas con gel.

- Lavar vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro.

También te sugerimos: ¿El nuevo coronavirus puede afectar la piel?

Finalmente, es necesario alimentarte sanamente con alimentos naturales como frutas y verduras. Toma al menos ocho vasos de agua simple cada día.