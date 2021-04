Nueva gripe aviar llega a los humanos: ¿Debemos preocuparnos?

Vemos coronavirus en todas partes (no literalmente porque no se puede ver el virus), pero eso no significa que sea la única enfermedad que se encuentra presente allá afuera. El año pasado se presentaron casos de gripe aviar en Rusia y el mundo se volvió a dar cuenta de que habían más virus presentes.

Ahora, una nueva gripe aviar acaba de saltar a las personas y los especialistas se acaban de dar cuenta de que, al igual que el coronavirus, muta de manera impredecible.

Nueva gripe aviar ha pasado a infectar a los humanos: ¿Debemos preocuparnos?

De acuerdo con el New York Times, la gripe aviar H5N8 ha matado a miles de aves en Europa y Asia, pero no se había presentado en humanos... hasta febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que Rusia había detectado posibles casos de infección humana por este virus.

Fueron siete los trabajadores que parecían haber sido infectados con la gripe aviar H5N8, aunque solo uno pudo ser comprobado mediante secuenciación genética del virus.

En ese entonces, la OMS resaltó que no se podía descartar la infección humana por la gripe aviar H5N8, aunque, según la poca información que se había podido recopilar hasta ese momento, la probabilidad era baja.

La World Organisation for Animal Health (OIE) indicó en esa ocasión que la infección por gripe aviar no estaba relacionada de ninguna manera con la covid-19 o el SARS-CoV-2.

El hecho de que la gripe aviar no se hubiera visto tanto en humanos y hace unos meses se haya podido observar ha provocado que el médico y especialista en pandemias de la Universidad de Georgetown, Daniel Lucey se haya puesto en alerta por el peligro potencial del virus y su salto a las personas.

Durante una entrevista televisiva, Lucey mencionó que un funcionario de salud pública ruso había dicho que existía la posibilidad de que la gripe aviar H5N8 evolucionara hacia una transmisión de persona a persona, indica el NYT.

Por su parte, algunos otros, como el doctor y director del Centro Colaborador de la OMS para Estudios sobre la Ecología de la Influenza en Animales y Aves, Richard Webby, no se encuentran tan preocupados.

"Todos tienen el mismo tipo de capacidad de unión a las células humanas, el cual es limitado. Los virus de la gripe usan una forma un poco diferente de adherirse a las células de las aves que a las de los humanos y ser bueno en uno no significa ser bueno en el otro. De hecho, generalmente significa no ser bueno en el otro", explicó Webby.

Webby también tuvo una teoría con respecto a lo ocurrido en Rusia y apuntó que si bien el hecho de que hayan sido siete podría ser algo de preocupación, solo una se había confirmado y que las otras seis incluyeron revisiones nasales y pruebas de anticuerpos en la sangre. En las personas que no presentan síntomas, la prueba nasal podría indicar que respiraron el virus, mas no que los haya infectado.

El doctor Webby tampoco pudo ver ninguna base científica que sugiriera que la gripe aviar H5N8 tuviera mayores probabilidades que cualquier otra gripe de este tipo de evolucionar a la transmisión entre personas, pero que cualquier virus podría desarrollar esa capacidad, menciona el NYT.

"La OMS finalmente publicó un informe el 26 de febrero sobre la gripe aviar, pero no enmarcó el evento como algo particularmente alarmante porque el virus no se encontraba causando una enfermedad humana, y el informe juzgó que el riesgo de transmisión de persona a persona era bajo, a pesar del comentario del funcionario ruso. Nadie más parece estar tomando la infección de gripe aviar N5N8 como algo que cause preocupación... Yo creo que lo es", concluye Lucey.

(Con información de New York Times)