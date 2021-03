Pensar en la pandemia y el confinamiento puede generar solamente preocupaciones, ya que el estar encerrados, sin ver a nuestros amigos, sin poder hacer las actividades que antes hacíamos ha sido muy duro, pero seguro que no te has puesto a pensar que la tierra necesitaba un respiro que el coronavirus le ha dado y es que no todo ha sido malo, el confinamiento mejoró la calidad del aire en muchos países.

No todo ha sido malo: confinamiento mejoró calidad del aire

El informe Mundial sobre Calidad del Aire 2020, que es realizado por la compañía mundial de tecnología e información sobre el aire IQAir, señala que los registros en las emisiones relacionadas a las actividades humanas de industrias y transporte disminuyeron por las medidas de confinamiento que provocó el coronavirus.

En el estudio se señala que en comparación al 2019, 65 por ciento de las ciudades analizadas a nivel mundial presentaron una mejor calidad del aire en 2020; además, 84 por ciento de las naciones que fueron consultadas informaron que su calidad del aire tuvo una mejora en general.

Para realizar este análisis, los investigadores de IQAir analizaron los datos de la contaminación en 106 países midiendo el PM (material particulado o partículas en suspensión) 2.5, un contaminante microscópico que puede representar un riesgo a la salud.

(Foto: Pinterest)

Conforme los países levanten sus medidas sanitarias la calidad del aire podría empeorar

El informe señala que el nivel de contaminantes en todo el mundo podría aumentar a medida que los gobiernos levanten las restricciones y la economía se reactive.

Ciudades asiáticas fueron las más beneficiadas

Las ciudades que presentaron una mayor reducción de PM Q.5 fueron Singapur, Beijing y Bangkok, cabe señalar que estas metrópolis pusieron un confinamiento más estricto.

El informe indica que los países del sur y este de Asia siguen siendo los más contaminados del mundo. Tan entre China, Bangladesh, Pakistán e India se encuentran 49 de las 50 ciudades más contaminadas del planeta.

Hotan, que se encuentra en la región occidental china de Xinjiang, fue considerada la ciudad más contaminada del mundo.

¿Cómo afecta la contaminación del aire al cuerpo humano?

La Organización Mundial de la Salud señala que la exposición de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable; niños y adultos mayores.

El doctor Ben Barret, de la Universidad King 's College London, realizó un estudio donde señala que los niños que nacen en un entorno más contaminado enfrentan mayores desafíos en la vida.

“No es necesariamente que vayan a desarrollar una enfermedad en particular, sino que sus cuerpos tendrán menos capacidad para lidiar con estos desafíos cuando entren en la adolescencia y edad avanzada”, señaló.

El ser humano es el único responsable de los problemas que enfrenta el planeta en la actualidad, aunque creamos que todo ha sido malo, el confinamiento ha ayudado a darle un respiro a la tierra.

Sigue leyendo: ¿Cómo afecta la contaminación a la salud de los bebés?

(Con información de: CNN y BBC)