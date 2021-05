Neurofibromatosis acústica bilateral

La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso. Los tumores se forman en los tejidos nerviosos. Principalmente, los trastornos de la neurofibromatosis afectan el crecimiento y desarrollo del tejido de las células nerviosas.

Los trastornos se conocen como neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y neurofibromatosis tipo 2 (NF2).

Causas:

La neurofibromatosis a menudo se hereda (transmitida por miembros de la familia a través de los genes). Pero aproximadamente el 50% de las personas recién diagnosticadas con el trastorno no tienen antecedentes familiares de la afección.

Esto es porque puede resultar de una mutación (cambio) repentino en sus genes. Una vez que se produce este cambio, puede transmitir el gen mutante a las generaciones futuras.

Síntomas:

Los síntomas que aparecen en personas con NF1 son múltiples pecas en el área de la axila o la ingle; pequeños crecimientos en el iris (área coloreada) del ojo; neurofibromas que ocurren sobre o debajo de la piel, deformidades óseas, tumores a lo largo del nervio óptico, dolor relacionado con los nervios, alta presión sanguínea, osteoporosis, dificultades de aprendizaje y gran tamaño de la cabeza.

En las personas con NF2 se presentan síntomas como pérdida de la audición, debilidad de los músculos de la cara, mareo, mal equilibrio, caminar descoordinado, cataratas y dolores de cabeza.

Tratamiento:

No existe cura para la neurofibromatosis. Los tratamientos se centran en controlar los síntomas. No existe un tratamiento estándar para la NF y muchos síntomas, como las manchas café con leche, no necesitan tratamiento.