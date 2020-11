Neumonía un mal creciente durante 2020

Muertes por neumonía en la CDMX han aumentado más de 150% de enero a mayo de 2020

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 11/11/2020

11/11/2020 19:59 hrs.

Hace tres inviernos Marisol Reyes Garza tenía 42 años y comenzó con lo que creía que era una gripe normal, ya que tenía molestias en la garganta; acudió al médico, quien le recetó antibióticos y medicamentos para tratar esa supuesta gripe.

Marisol platica a SuMédico que días después las molestias se incrementaron, por lo que volvió a acudir a un centro de salud; le cambiaron los medicamentos pero la situación no cambió. Los días pasaban y las molestias aumentaban hasta que un día empezó con una tos muy agresiva que provocaba un fuerte dolor en el pecho de tanto toser.

También lee: ¿Qué es la neumonía atípica?

Dicha tos ya era tan fuerte, continua y sofocante que llegó un momento en el que le vino un acceso tan fuerte que ya no podía respirar, por lo que sus familiares la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, donde fue internada y diagnosticada con neumonía.

(Foto: Marisol Reyes, paciente diagnosticada con neumonía)

La Organización Mundial de la Salud, señala que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.

La Secretaría de Salud de México señala que en el país se diagnosticaron 117 mil 731 nuevos casos de neumonía en 2018. En 2017, 21 mil 536 personas fallecieron por neumonía e influenza, de los cuales el 65 por ciento eran adultos mayores de 65 años.

En 2019 la influenza y la neumonía ocuparon el octavo lugar entre las principales causas de muerte en México con un total de 28 mil 332 muertes, de las cuales 15 mil 504 personas eran hombres y 12 mil 826 mujeres, reportó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Y a nivel mundial, la neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, de acuerdo con información de Our World in Data.

Marisol Reyes fue una más en las estadísticas de infectados. Cuenta que la tuvieron que internar una semana debido a la neumonía, ya que cuando llegó al hospital se estaba ahogando.

"Ya no podía jalar aire por el exceso de tos que llevaba, por ese motivo tuve que estar internada una semana".

A pesar de que no tuvo ninguna complicación en su recuperación, su preocupación principal durante ese tiempo eran sus hijos y su familia. "Estuve internada en una temporada muy familiar, pasé el año nuevo en el hospital".

Muertes por neumonía en la CDMX han aumentado más de 150% de enero a mayo de 2020

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, durante los primeros cinco meses del año las actas de defunción que registran como causa de muerte la neumonía en la Ciudad de México fueron más del doble que en 2018, último año del que se tiene registro.

De enero a mayo de 2018 murieron 1 mil 962 personas por neumonía en la capital del país y este año van al menos 5 mil 021 en el mismo periodo, un aumento del 156 por ciento, lo cual llama la atención en tiempos de pandemia de covid-19.

Pero si se toman en cuenta las actas en las que la causa de muerte fue covid-19 confirmado, sospecha de covid y neumonía, en los primeros cinco meses del año los fallecimientos fueron 7 mil 781, lo cual hace un total de 12 mil 812 actas de defunción en las que apareció la neumonía como causa de muerte.

El doctor Guillermo Pacheco señala que el aumento de la mortalidad por neumonía este año se debe en un alto porcentaje a la aparición de la pandemia por covid-19.

El 28 de abril cuando la pandemia recién iniciaba en México, durante la conferencia de prensa sobre el reporte de covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmó que toda neumonía atípica debía asumirse como covid-19 al menos durante el periodo que durara la pandemia.

"Durante una epidemia como esta debemos asumir que toda neumonía atípica es covid-19 a menos que se demuestre lo contrario", dijo el funcionario.

Marisol Reyes asegura que el tener neumonía fue una experiencia muy traumática, "el ataque de tos que me dio, me hizo sentir que me ahogaba. Además, el estar aislada de mi familia y no poder compartir año nuevo con mis seres queridos hicieron que esa experiencia fuera muy desagradable".

Principal causa de mortalidad infantil en el mundo

En el marco del Día Mundial de la Neumonía, que se conmemora cada 12 de noviembre, el doctor Guillermo Pacheco explica a SuMédico que la neumonía es una infección del tejido pulmonar causada principalmente por bacterias, pero también puede tener otras causas.

En niños menores de 5 años la causa más común son los virus y explica que además podemos encontrar infecciones pulmonares o neumonías causadas por hongos, "esto en situaciones especiales, en pacientes que tienen deficiencia en su sistema inmunitario", dice el doctor Pacheco.

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. De acuerdo con Our World in Data, en 2017, 2.56 millones de personas murieron por neumonía. De ellas, casi un tercio de las víctimas fueron niños menores de cinco años, lo que hace que esta enfermedad sea la principal causa de muerte de esta población, con más de 800 mil fallecimientos en ese año.

Sin embargo, el grupo con mayores muertes por neumonía fue la población de 70 años y más, con 1.13 millones de fallecidos. Estos dos son los grupos que corren más peligro por esta afección.

¿Cómo inicia la neumonía?

"Lo más común es que se dé por microaspiraciones de los organismos causantes de la enfermedad; estos microorganismos van a colonizar el epitelio respiratorio, van a desencadenar una respuesta inflamatoria que a la postre dará y provocará los síntomas propios de la neumonía", explica el médico Pacheco.

(Foto: Guillermo Pachecho en entrevista de Neumonía para SuMédico)

Las muertes por neumonía han caído desde 1990, principalmente porque se ha logrado reducir la muerte en niños menores de 5 años de 2.4 millones a 800 mil. Sin embargo, esta disminución no ha ocurrido con las personas de más edad, ya que en este grupo etario las muertes por esta infección pasaron de casi 600 mil a más de un millón.

Según Our World in Data, esto ha sucedido porque el número de gente que llega a los 70 años o más se ha incrementado a nivel global. Por ende, hay una mayor proporción de fallecidos por neumonía en este grupo.

"A nivel mundial estamos hablando que alrededor de 16 a 23 personas por cada mil pueden presentar esta infección", dijo Pacheco.

No todas las personas con neumonía necesitan hospitalización

El doctor Pacheco explica que los pacientes requieren de una valoración médica para determinar justamente el sitio donde puede ser valorado el paciente.

"Existen un par de escalas que utilizamos los médicos para determinar esta situación: está el Pneumonía Severity Index (PSI), que es una escala que evalúa parámetros tanto clínicos como paraclínicos y dependiendo del puntaje que tenga el paciente se determina si será tratado de forma ambulatoria, es decir con tratamiento vía oral para su casa o si requiere ingreso hospitalario.

"También tenemos otra escala que es más sencilla en el contexto de urgencias que es la CURB 65 que evalúa estos parámetros: confusión, la frecuencia respiratoria del paciente y la edad. Si el paciente tiene un puntaje igual o mayor a 2 el paciente requiere ingreso hospitalario para vigilancia y si el paciente tiene un puntaje arriba de 4, requerirá terapia intensiva. Si el puntaje es menor a 2 el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria".

¿Cómo es la recuperación de los pacientes con neumonía?

Marisol Reyes cuenta que su recuperación se basó en hacer nebulizaciones y estuvo recibiendo medicamento vía oral.

El doctor Pacheco explica que el tratamiento varía dependiendo de la causa de la neumonía. En el caso de la neumonía causada por bacterias se dará tratamiento antibiótico. En el caso de las neumonías por virus se dará tratamiento únicamente sintomático, es decir tratamiento para mejorar los síntomas de fiebre, tos y de ser necesario apoyo con oxígeno en caso de que el paciente lo requiera.

(Foto: Infobae)

¿Cuáles son los grupos de riesgo?

Además de los ya citados, el doctor Pachecho indica que un paciente con VIH, un paciente diabético, un paciente con cáncer son más propensos a desarrollar este tipo de infecciones.

Sin embargo, el doctor destaca que se tiene que considerar la integridad de la anatomía pulmonar de un paciente, ya que las personas que padecen asma y Enfermedad Pulmonar Crónica (EPOC) también son propensos a desarrollar esta enfermedad.

Razones por las que se puede complicar la neumonía

Una neumonía se puede complicar por diversos factores, la principal podría ser el estado del paciente. "No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor, no es lo mismo un paciente que tenga su sistema inmune sano a un paciente con infección de VIH, o un paciente diabético. Estos factores influyen en el desenlace y en la posible complicación de la neumonía; además de esto, el tratamiento oportuno también es muy importante para lograr un mejor desenlace y en una buena medida las condiciones hospitalarias en las que pueda ser tratado el paciente", explica Pacheco.

Marisol Reyes dice que afortunadamente superó con éxito a la neumonía y que hasta el momento no ha presentado un cuadro nuevamente como ése. Además explica los cuidados que tuvo en su recuperación:

"Use cubrebocas para no contagiar a nadie, no ingería alimentos fríos y con las nebulizaciones pude superar con éxito la enfermedad".

Maneras de prevenir la neumonía

"La neumonía se puede prevenir de la misma manera que podemos prevenir la infección por SARS-CoV-2 con el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos", menciona Pacheco.

Importancia de las vacunas en México

"Sería importante mencionar la importancia de las vacunas en México, tenemos vacuna contra neumococo y contra la Influenza que protegen contra neumonía causada por este tipo de microorganismos", señala el especialista.

Ante esto Marisol Reyes dice que año con año puntualmente acude a su centro de Salud a ponerse las vacunas pertinentes y así prevenir cualquier tipo de neumonía.

Continua leyendo: ¿Las vacunas contra le neumonía protegen contra el nuevo coronavirus?