¿Necesito usar cubrebocas si ya me puse la vacuna vs la influenza?

Las medidas de prevención para el coronavirus también sirven para la influenza

ADRIÁN AGUIRRE 11/12/2020

11/12/2020 19:51 hrs.

Coronavirus e influenza son dos infecciones por virus distintos que pueden vivir juntas y derivar en serias complicaciones de la salud. Una persona puede estar sana, padecer una o en el peor de los casos, tener ambas en su organismo. Por ello, la Secretaría de Salud recomienda ponerse la vacuna contra la influenza con la finalidad de evitar, por lo menos, uno de estos padecimientos.

La ventaja con la influenza es que se tiene un medicamento específico para su tratamiento que ya se ha usado con anterioridad. ¿La desventaja? Que el virus muta, por lo que una duda que ha surgido es si se necesita usar cubrebocas después de recibir la inyección.

Esto es lo que dicen los especialistas.

Vacuna contra la influenza en tiempos de covid: Si ya me vacuné... ¿Tengo que usar cubrebocas?

El doctor y Medical Science Liaison de Inmuno/Influenza para Roche México, Luis Martell, explica para SuMédico que las medidas de prevención para el coronavirus sirven también para la influenza, puesto que los recursos como la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el hecho de usar cubrebocas y evitar lugares cerrados con mala ventilación pueden ayudar a que no se propague el contagio.

¿Es necesario usar cubrebocas después de recibir la vacuna contra la influenza? el doctor Martell explica que la vacunación contra esta enfermedad permite disminuir la probabilidad de contagio y de complicaciones.

"Cuando me pongo la vacuna contra la influenza, me encuentro cubierto en el sentido de que le estoy dando a mi cuerpo la memoria o las instrucciones para generar anticuerpos contra las cepas que vengan en esa vacuna. El detalle con influenza es que hay una mutación muy alta. El virus cambia su conformación, entonces las vacunas no tienen una cobertura del 100%", explica el especialista.

El doctor Martell apunta que cuando una persona se pone una vacuna, se espera que esté protegida de un 40 a un 70%, en promedio.

"Puede ser más o puede ser menos, pero le estoy dando un recordatorio a mi cuerpo de los anticuerpos. Si me puse mi vacuna, pero estuve en contacto con una persona que tiene una cepa de influenza diferente, mi cuerpo sí va a reconocer que es una influenza, pero va a ver que no se parece a las que me vacuné", explica el especialista.

Debido a esto, una persona se podría infectar aun cuando se haya puesto la vacuna contra la influenza.

En palabras del doctor Martell, se pueden dar dos situaciones: una es que como la vacuna se parece más o menos a la infección que se encuentra contrayendo la persona en ese momento, el individuo tendrá un avance en la generación de anticuerpos y quizá sea más sencillo para su cuerpo reconocer la "nueva influenza" porque puede ser parecida a la otra.

"Con la vacuna le das un avance al cuerpo de lo que puede venir, entonces se reducen complicaciones. Lo que también puede pasar es que el paciente se infecte de una influenza que tal vez no venía en la vacuna o sea una cepa nueva".

¿Se debe usar cubrebocas después de la vacuna contra la influenza?

Martell recalca que no se tiene un 100% de protección en influenza aun con la vacunación, por lo que definitivamente se debe seguir utilizando el cubrebocas después de ponerse la vacuna, ya que las personas podrían estar en contacto con alguien de alto riesgo o que probablemente estuvo en contacto con alguien que tuvo influenza.

"Lamentablemente no se tiene una vacuna que otorgue el 100% de protección por este tema de las mutaciones, pero ponérsela ayuda a tener menos complicaciones y/o que el curso de la enfermedad sea más leve", concluye el especialista.