Mujeres mexicanas, las más estresadas durante el confinamiento

¿Mujeres mexicanas las más estresadas? Una encuesta realizada por Grupo AXA e Ipsos en ocho países advierte que las mujeres mexicanas experimentan mayor impacto en la salud mental debido a la contingencia sanitaria por covid-19 pues confiesan tener mayores afectaciones causadas por estrés y fatiga.

En ese sentido, las mujeres han experimentado una sobrecarga de actividades y trabajo debido a la contingencia sanitaria que ya se había advertido, afectaría de manera importante su salud mental. Las mujeres mexicanas en confinamiento realizan sus actividades profesionales pero también dedican más tiempo a cuidar a sus hijos y labores en el hogar.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en los momentos en que enfrentamos incertidumbre, o a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia, sin embargo, en México las mujeres están experimentando un impacto importante en la salud mental.

Al respecto, según la encuesta On the frontline: the global economic impact of covid-19 on women, el 60% de las mexicanas entrevistadas mencionó tener mayor presión, 9% encima del promedio de 51%.

Por otro lado, el 80% dijo no sentirse protegida debidamente ante el incremento de riesgo.

La encuesta realizada por AXA e Ipsos muestra además los siguientes datos:

- 60% de mexicanas entrevistadas mencionó tener mayor presión.

- 50% indica que han cuidado de otros en la crisis, lo cual ha causado un impacto en la salud mental.

- 80% dijo no sentirse debidamente protegida ante el incremento de riesgo.

- 47% tuvo que recurrir a sus ahorros o el apoyo de algún familiar para solventar sus gastos.

En ese sentido, información de Mayo Clinic refiere que los síntomas de estrés pueden afectar la salud, aunque no sea evidente pues el estrés puede ser la causa de dolores de cabeza frecuentes, irritabilidad, insomnio o menor productividad laboral.

Los síntomas de estrés pueden afectar el cuerpo, pensamientos, sentimientos y el comportamiento y de no controlarse puede contribuir a problemas de salud como hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. Los síntomas de estrés más frecuentes y que deben ser identificados de inmediato, son:

- Dolor de cabeza

- Tensión o dolor muscular

- Fatiga

- Dolor en el pecho

- Cambio en el deseo sexual

- Problemas de sueño

- Malestar estomacal.

Finalmente, como los especialistas de la OPS refieren, al temor de contraer el virus en una pandemia como la de covid-19, se suma el impacto de los cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus: