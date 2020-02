Michelle Renaud reduce sus senos por enfermedad de implantes mamarios

La actriz reveló que llevaba mucho tiempo con síntomas de la enfermedad de implantes mamarios, por lo que prefirió volver a sus senos naturales

31/01/2020

Recientemente en redes sociales, la actriz Michelle Renaud reveló que había decidido quitarse sus implantes de seno debido a que padece un problema de salud: la enfermedad de implantes mamarios.

Aunque algunos médicos cuestionan que esta supuesta enfermedad no tiene ningún sustento científico, miles de mujeres han denunciado que los implantes sí causan problemas a la larga.

Michelle Renaud reduce sus senos

La joven actriz de solo 31 años, decidió retirarse sus implantes mamarios luego de ver un post de una amiga que explicaba que se había quitado sus implantes debido a que padecía una rara enfermedad: la enfermedad del implante mamario.

Cuando Michelle leyó sus síntomas, inmediatamente se sintió identificada y supo lo que tenía que hacer.

"Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos. Tuve 3 pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana; -La estética JAMÁS va a estar por encima de mi Salud. - ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a sí mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo! - Si llego a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar ¿Opérate?", escribió en sus redes sociales.

"Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo", agregó refiriéndose a su pequeño hijo.

A pesar de que ella le dijo a los médicos que tenía los síntomas de la enfermedad de implantes mamarios, la mayoría de los expertos le dijeron que no debía hacerlo, que esa enfermedad no era real.

Fue hasta que se encontró con un especialista que le explicó sobre la enfermedad y sobre cómo afecta a las mujeres.

"Me habló con la verdad y conocía perfecto la enfermedad del implante mamario y además hace explantaciones (o sea, quita los implantes) y me ofreció un método en el cual me reconstruía mis senos para que quedaran chiquitos pero bonitos", describió la actriz.

Tras quitarse sus implantes, Renaud dejó de experimentar los síntomas de la enfermedad y expresó que se siente mejor que nunca.

"Quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía porque claro, ¡ya no estoy intoxicada!", concluyó.

Enfermedad por implantes mamarios

Esta enfermedad es una condición denunciada por miles de mujeres en foros de Internet en distintas partes del mundo, pero que no tiene un sustento científico.

Las mujeres que dicen haberla padecido manifiestan haberse recuperado después de quitarse los implantes.

Existen numerosos testimonios de mujeres que aseguran sufrir síntomas como:

Dolor crónico

Fatiga extrema

Dolor en el pecho

Caída del cabello

Sensibilidad a la luz

Confusión

Problemas de sueño

La Asociación Británica de Cirujanos Plásticos (BAAPS, por sus siglas en inglés) declara que aunque no hay un estudio que lo confirme, las mujeres que se hacen implantes de pecho deben ser alertadas sobre esta condición.

"Por lo que concierne a algunos de mis pacientes, la enfermedad por implantes mamarios es algo muy real para ellos, y yo no tengo ningún motivo para dudar de lo que dicen", dice a la BBC Naveen Cavale, Secretario Nacional de Reino Unido de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a estudiar esta enfermedad.

