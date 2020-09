Manchas amarillas en párpados, ¿qué significan?

Las manchas amarillas en párpados se conocen como xantelasmas y no solo son un problema estético, podrían ocultar enfermedades peligrosas

10/09/2020

Notar manchas amarillas en párpados, conocidas médicamente como xantelasmas es algo preocupante, principalmente porque representa un problema estético, pero más allá de eso, los expertos señalan que podría ser la primera señal de complicaciones de salud importantes, así que conoce el significado.

Pocas personas conocen qué son los xantelasmas, pero pueden ser muy comunes, pues se trata de manchas que aparecen alrededor de los ojos que, de no tratarse, se convierten en pequeñas tumoraciones benignas que no lucen nada bien.

Aparecen en la delicada zona de los párpados, aunque también pueden aparecen en el lagrimal o la zona bajo los ojos. Al principio pueden verse blancas y luego tornarse amarillentas, por lo que muchos creen que son simples manchas causadas por el sol o la edad, cuando en realidad pueden indicar algo más grave. A continuación, te contamos todo al respecto.

Manchas amarillas en párpados o xantelasmas

Las manchas amarillas en párpados que crecen y se convierten en protuberancias muy visibles no son normales y de acuerdo con un estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ), son marcadores de un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón u otras enfermedades cardíacas, pues se relacionan con altos niveles de colesterol en el organismo y otros problemas metabólicos.

Los resultados de la investigación retomada por Infosalus, señalan que, tanto en hombres como mujeres, el riesgo de sufrir ataque cardiaco, desarrollar una enfermedad del corazón o morir dentro de los diez años próximos aumenta considerablemente en aquellas personas con xantelasma o manchas amarillas en los párpados. Los riesgos más altos se encontraron en hombres de entre 70 y 79 años.

Por lo tanto, detectar la aparición de estas manchas que, además, se convierten en protuberancias, podría ayudar a los médicos a diagnosticar de manera oportuna complicaciones cardíacas y otras condiciones relacionadas. Pueden aparecen por predisposición familiar o de forma espontánea, generalmente en adultos y ancianos. Si se detectan manchas amarillas en otras partes del cuerpo como las rodillas, manos o pies, se trata de otro problema conocido como xantomas.

Otras causas de manchas en párpados

Los dermatólogos señalan que las manchas o bultitos alrededor de los ojos no siempre se deben a problemas cardíacos no diagnosticados, también existe la probabilidad de que se trate de xantogranulomatosis, una enfermedad de la dermis que surge por una acumulación de grasa. Quienes lo padecen no solo tienen estas manchas en los ojos, también pueden tener nódulos o bolitas de grasa bajo la piel de los párpados y otras zonas del cuerpo como las piernas.

Las manchas rojas en párpados también pueden ser muy comunes y en esos casos, es probable que se trate de una dermatitis, una patología de la piel muy frecuente que se caracteriza por una resequedad excesiva, picores, irritación y apariencia visiblemente más roja de la zona afectada. La dermatitis del párpado es una inflamación de la piel alrededor de los ojos y puede surgir por diversas causas, como disfunciones del sistema inmune, altos niveles de estrés, alergia a medicamentos o a productos de belleza como crema y maquillajes.

Ya sea que tengas manchas amarillas en los párpados o manchas rojas, es fundamental que acudas inmediatamente con el oftalmólogo para confirmar el diagnostico y seguir de inmediato el tratamiento más adecuado. En el caso de los xantelasmas, es probable que requieras de una cirugía plástica ocular, un tratamiento con láser y peelings o simplemente la toma de medicamentos, todo dependerá de la gravedad y el avance del problema, además de que deberás seguir las recomendaciones del médico para reducir tu riesgo de enfermedades cardiacas.

