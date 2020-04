Los riesgos de las desinfecciones masivas

Algunos desinfectantes y detergentes pueden causar irritación de la piel

Rociar desinfectante con un camión de alta presión (como las pipas de agua) y dispersar nubes de este compuesto sobre las personas con un dron para la misma finalidad, son algunas de las acciones que se han tomado en Indonesia para prevenir la propagación de la enfermedad Covid-19.

Estas desinfecciones masivas suelen ser realizadas por trabajadores del gobierno como bomberos, quienes ven en dicha acción una medida para contener la rápida transmisión del nuevo coronavirus.

La actividad ha causado controversia debido a que no se toman en cuenta las reacciones que puede tener la piel al líquido esparcido por el cañón de dichos vehículos.

Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Dermatología de la Philipp-University de Marburg, Alemania, que tuvo como fin investigar la respuesta biológica de la piel humana normal a los desinfectantes y detergentes a base de alcohol en un diseño de prueba repetitivo, descubrió que los primeros tienen un efecto menos irritante en la piel que los segundos, que, por su parte, causaron una mayor interrupción de la barrera, eritema (enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación debida a un exceso de riego sanguíneo. Es decir, aparecen una mancha roja y sequedad de la piel.

Desinfecciones masivas por Covid-19: ¿Un riesgo para la salud?

"Es una imagen ridícula que se ve en muchos países. No creo que sume nada a la respuesta y podría ser tóxico para las personas. El virus no sobrevive largo tiempo en el ambiente y la gente generalmente no toca el suelo", explica Dale Fisher, experto en enfermedades infecciosas en Singapur y presidente de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN) coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero por otro lado, hay investigaciones que señalan el beneficio de la higiene de la piel, como la publicada en el libro "Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases", que dice lo siguiente:

"La desinfección de la piel es un componente crítico de la atención segura y efectiva del paciente e incluye la desinfección de la piel de los pacientes para proporcionar un ambiente estéril para los procedimientos y la desinfección de la piel de los trabajadores de la salud para evitar la transmisión de bacterias patógenas a través del contacto con los pacientes".

E incluso hay recomendaciones sobre el tipo de desinfectante a utilizar:

"Algunos agentes antibacterianos tópicos, en particular los antisépticos tópicos, son muy efectivos para disminuir la cantidad de bacterias en la piel. Los ideales deben tener las siguientes propiedades: un amplio espectro antimicrobiano; actividad bactericida rápida ; actividad persistente en la piel; ausencia de reacciones irritantes, alérgicas o tóxicas; ausencia de absorción sistémica; actividad en presencia de fluidos corporales (p. ej., sangre); y aceptación cosmética".

Pero destaca también que existen limitaciones:

"Desafortunadamente, ningún compuesto individual cumple con todos estos criterios. Sin embargo, dependiendo de la situación clínica específica, solo se pueden requerir ciertas propiedades. Por ejemplo, para lavarse las manos repetidamente (p. Ej., Por personal médico), la falta de irritación y la persistencia de la actividad son propiedades esenciales".

Sin embargo... ¿Esto lo saben los que llevan a cabo la desinfección masiva por Covid-19?

Algunas personas, como en el caso de los "rociadores" de Surabaya, Indonesia, creen que es necesario en zonas con casos confirmados, ya que "el virus puede estar en cualquier lugar" y comparan al desinfectante Cloruro de Benzalconio (BAK), que en grandes concentraciones puede causar irritaciones a la piel, con el jabón, pues ayudaría a debilitar el virus para que no entre a nuestro a cuerpo.

Pero este producto podría no ser tan recomendable...

Científicos de la Tufts University School of Medicine y del Departmento de Dermatología del Brigham and Women's Hospital de Boston, llegaron a la conclusión de que la exposición generalizada a irritantes en pacientes con dermatitis puede predisponer a la sensibilización y que los productos que contienen BAK o posibles reactores cruzados deben usarse con cuidado en pacientes con barreras cutáneas comprometidas.

A menos de que se encuestara a la gente y se les preguntara uno por uno si tienen alguna condición en la piel, dicho método podría traer más consecuencias que beneficios.

En todo caso, el lavado constante de manos, la buena higiene personal y el limpiado de superficies tocadas con frecuencia ofrecerían una mejor protección contra el covid-19.