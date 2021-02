Los propósitos más comunes de año nuevo

Para cumplir los propósitos de año nuevo hace falta mucha voluntad y motivación

Cada vez que comienza un nuevo año surgen una lista de propósitos por cumplir, muchas personas lo toman como un ritual y los escriben para irlos cumpliendo en la medida de lo posible.

Hay que destacar que para cumplir dichos propósitos hace falta mucha voluntad y motivación, así que lo más recomendable es tratar de mantener la constancia y hacer todo lo que te lleve a alcanzar cada propósito en sí.

¿Cuáles son los propósitos más comunes?

Por lo general estos objetivos van de la mano con realizar mejoras a nivel físico, laboral o emocional, por lo que ir al gimnasio destaca entre las primeras opciones, así como también las siguientes:

-Tener una vida más saludable

Aunque es un punto bastante amplio, dentro de este se engloban: Hacer deportes, comer más sano, perder peso y tomar agua suficiente a diario. El realizar ejercicio en casa o asistir a un gimnasio, ayuda no solo a mantener un buen estado físico y una salud óptima, sino que también contribuye a mejorar el ánimo y disminuir el estrés, por lo que es un gran paso para lograr una vida saludable en general.

-Viajar más

Otro de los propósitos más comunes, que puedes lograr organizándote mejor, ahorrando más y buscando el momento ideal en el año para tomarte unas vacaciones y enrumbarte a nuevas aventuras, conociendo otras culturas y lugares increíbles.

-Aprender inglés u otro idioma

Es un propósito común y uno de los más importantes, ya que el saber inglés puede abrir grandes puertas a nivel laboral, incluso es ideal para cumplir el propósito anterior, ya que podrás viajar a cualquier país rompiendo barreras de idioma. Hay quienes desean aprender Francés u otro idioma, es este el momento para hacerlo, solo hay que ser constante y practicar a diario el idioma nuevo, traduciendo palabras y frases comunes para familiarizarse.

-Dejar de fumar

La salud es la fuente de todo, sin salud no se puede cumplir ningún propósito y el cigarrillo no es para nada saludable, así que este propósito es uno de los mejores para comenzar el año. Tómalo como un momento para comenzar a preocuparte por ti mismo, si es posible pide ayuda a un médico, para saber cómo dejar de fumar sin sustituirlo por otro hábito negativo.

-Ahorrar y dejar de hacer gastos innecesarios

El área financiera siempre será un aspecto a mejorar y un propósito de cada año nuevo, aunque no es nada fácil para muchos. Pero puedes cumplirlo, siempre y cuando te aferres a un presupuesto, organices tus gastos mensuales, fijes un porcentaje de ahorros y evites a toda costa gastar en cosas innecesarias.

-Pasar más tiempo con la familia y amigos

Actualmente ha sido difícil mantener el contacto con los seres queridos, por lo que el vivir experiencias reales se ha vuelto uno de los propósitos más comunes. No importa si se trata de una ocasión especial o no, siempre que puedas aparta el tiempo necesario para compartir con tus seres queridos, no importa que no haya planes, con solo tener una buena conversación o tomar un café será suficiente.

¿Cómo lograr fácilmente los propósitos de año nuevo?

Los propósitos y metas te brindan un mejor enfoque en la vida, además de mantenerte motivado, aunque a veces podrías desviar un poco tu enfoque, por lo que te diremos cómo alcanzarlos en simples pasos:

+Escribe todo en papel: Tener todos tus propósitos escritos te ayudará a no desviarte del camino y darle más importancia a lo que deseas lograr.

+Identifica pequeñas tareas que te ayuden a lograr los propósitos: De esta manera, con pequeños pasos puedes ir alcanzando cada propósito, recuerda que todo es un proceso, solo que nunca debes parar de accionar.

+Establece tiempos determinados: Puedes organizar tus propósitos en corto, mediano y largo plazo, colocando específicamente cuantos meses, semanas o años necesitas para alcanzarlos. Asegúrate que sean alcanzables realmente.

+Actúa: Evita perder el tiempo en cosas que no tienen relevancia y dedícate a alcanzar cada meta.

+Prioriza: Para saber qué cosas son más importantes y necesarias de alcanzar.

Recuerda que puedes alcanzar cualquier propósito, solo debes comenzar a dar pequeños pasos hasta llegar a donde deseas.

