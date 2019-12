Los premios Nobel de lo absurdo en la medicina

Como si se tratara de una broma de día de los inocentes, este trofeo ha honrado el lado "bobo" de la ciencia durante los últimos 29 años

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 28/12/2019

28/12/2019 18:45 hrs.

¿Alguna vez te has preguntado cómo hervir parcialmente un huevo, cuánto tardan los mamíferos en orinar o cómo influye la ópera en el corazón de los ratones? Pues hay gente que sí. Por más absurdas que suenen estas preguntas, hay científicos que se dedican a responderlas y a investigar. Incluso hay un Premio Nobel por estos descubrimientos: su nombre es IG Nobel Prize y se ha estado entregando durante los últimos 29 años.

Muchas de las indagaciones científicas están publicadas y el creador del cetro, Marc Abrahams, defiende su producto: "Desde 1991, se ha celebrado el lado "bobo" de la ciencia, en honor al trabajo científico que primero [hace] que la gente se ría, y luego [los hace] pensar".

Dicen que no hay preguntas tontas y este galardón es la prueba de ello. No toda la ciencia tiene que ser seria y si lo ves bien, aunque algunas dudas parezcan "muy comunes", se prestan para más estudios.

Prueba de ello son los ganadores de la edición de 2015: Hajime Kimata [Japón, China]; y a Jaroslava Durdiaková [Eslovaquia, EE. UU., Reino Unido], Peter Celec [Eslovaquia, Alemania], Natália Kamodyová, Tatiana Sedlácková, Gabriela Repiská, Barbara Sviežená y Gabriel Minárik [Eslovaquia] quienes se llevaron el premio por sus experimentos para estudiar los beneficios biomédicos o las consecuencias biomédicas de los besos intensos (y otras actividades íntimas e interpersonales).





Foto: flickr.com

Puedes leer: Comer chile podría salvar tu vida, revela estudio

Esta premiación es organizada por la revista de humor Annals of Improbable Research y se lleva a cabo en la Universidad de Harvard.

Dentro de los ganadores de medicina se encuentra Masanori Niimi, de la Universidad de Teikyo en Tokio, quien en 2013 encontró que los ratones que recibieron trasplantes de corazón y escucharon la ópera de La Traviata de Verdi sobrevivieron 27 días, mientras que los roedores que no oyeron esta obra vivieron, en promedio, solo siete.

"Los receptores de CBA de un injerto cardíaco B6 que fueron expuestos a música de ópera y Mozart tuvieron una supervivencia de aloinjerto significativamente prolongada (tiempos de supervivencia promedio [MST], 26.5 y 20 días, respectivamente), mientras que aquellos expuestos a una sola frecuencia de sonido (100, 500, 1000 , 5000, 10,000 o 20,000 Hz) o Enya no lo hizo (MSTs, 7.5, 8, 9, 8, 7.5, 8.5 y 11 días, respectivamente)", escriben los autores Masateru Uchiyama, Xiangyuan Jin, Qi Zhang, Toshihito Hirai, Atsushi Amano, Hisashi Bashuda y Masanori Niimi en el volúmen siete, número 26, del Journal of Cardiothoracic Surgery, publicado el 23 de marzo de 2012.

Los premios a los ganadores varían, pero en 2016, por ejemplo, el diario The Guardian informó que los vencedores de cada categoría se llevaron un billete de $10 billones de Zimbabwe, que equivale a cerca de 40 centavos en dinero estadounidense.





Foto: flickr.com

También te puede interesar:¿Ser infieles? hombres lo creen más aceptable: estudio

Los trabajos se prestan a burlas y críticas de quienes no los realizan, pero, por sorprendente que pueda sonar, la revista de la Institución Smithsoniana, la Smithsonian Magazine, señala que solo cuatro ganadores en los 29 años que Abrahams y su publicación, Annals of Improbable Research, han otorgado premios Ig Nobel que no eran verificables.

El Premio Nobel IG de 2019 en la categoría de medicina fue para Silvano Gallus quien se llevó el galardón por su investigación de 2003 sobre la pizza, que consistió en reunir evidencia de que este alimento podría proteger contra la enfermedad y la muerte, si se hace y se come en Italia.

Cabe destacar que un año después de realizar el estudio que le dio el premio, Gallus escribió otro artículo sobre este tradicional alimento italiano y su relación con el cáncer: "Pizza y riesgo de infarto agudo de miocardio" (2004) y en 2006 observó la relación de la pizza con los cánceres de mama, ovario y próstata. Los tres artículos fueron publicados en Journals.





Con información de Journal of Cardiothoracic Surgery, The Guardian, Smithsonianmag, Scientific American, improbable.com (organizadores de la premiación)