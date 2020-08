Los peligros de ponerse rojo al beber alcohol

Ponerse rojo al beber alcohol parece algo normal para muchos, pero en realidad podría ser señal de intoxicación

SUSANA CARRASCO 07/08/2020

07/08/2020 18:48 hrs.

¿Alguna vez te ha pasado que sales a beber y después de unas cuantas copas empiezas a sentir que tu cara se pone roja? Esto puede acompañarse de otras manifestaciones como mareo, palpitaciones aceleradas y hasta dolor de cabeza y aunque parece algo normal para algunos, en realidad ponerse rojo al beber alcohol puede indicar algo peligroso.

Hay casos en que estos efectos surgen en cada ocasión que se toma alcohol y no tiene nada mucho que ver con el tono de piel, es decir, pensar que surge como consecuencia de tener una piel blanca, es totalmente incorrecto.

Si te identificas con estas molestias y crees que es normal, te decimos las verdaderas y peligrosas razones por las que te pones rojo cada vez que tomas alcohol.

¿Es normal ponerse rojo al beber alcohol?

Un estudio llamado La genética de la metabolización del Alcohol, realizado por investigadores de la Universidad de Indiana y retomado por La Vanguardia, señala que la principal causa por la que alguien suele ponerse rojo al beber alcohol se llama Alcohol Flush Reaction (AFR) que quiere decir "reacción de rubor al alcohol" y se sabe que le ocurre a cerca de 500 millones de personas en todo el mundo.

Según los expertos, el origen de este efecto está en los genes y tiene que ver directamente con los mecanismos que lleva a cabo el cuerpo para metabolizar el alcohol que ingerimos. En ese sentido, la División de Metabolismo y Efecto en Salud del Instituto Estadounidense de Abuso del Alcohol y Alcoholismo, señala que cuando bebemos, la primera fase de metabolización ocurre en el estómago y viene de la mano de una enzima llamada Alcohol Deshidrigenasa (ADH), que se encarga de oxidar el alcohol y transformarlo en una sustancia tóxica para el organismo, el acetaldehído.

Posteriormente, esta sustancia pasa al hígado y ahí, otra enzima llamada Aldehído Deshidrogenasa (ALDH2) rompe las partículas del acetaldehído, las convierte en acetato y luego, en dióxido de carbono y agua. Ponerse rojo al beber alcohol y tener otras molestias como dolor de cabeza y nauseas, es una señal de que uno de estos procesos de metabolismo falló a causa de un desorden genético.

Un efecto peligroso

Las investigaciones apuntan a que, debido a esta falla, el cuerpo no puede expulsar la sustancia tóxica que se produce al metabolizar el alcohol, lo que hace que el hígado reciba un fuerte golpe, tardando más tiempo en transformarlo y favoreciendo que el cuerpo se llene del mismo. Como consecuencia, los vasos sanguíneos se dilatan y crean el efecto de una cara más roja de lo normal.

Según los expertos, también se ha encontrado que este efecto puede afectar en mayor medida a personas de ciertas regiones del mundo, pues se ha visto una prevalencia en gente del este de Asia o que son descendientes asiáticos. De acuerdo con la revista Business Insider, las personas que se ponen rojas por esta condición pueden sufrir efectos a largo plazo más severos, como cáncer de boca y garganta.

Hasta la fecha no existe una forma de prevenirlo o disminuirlo, así que si eres parte de esos 500 millones de personas que lo padecen, la recomendación principal es limitar el consumo de alcohol para no sufrir de la intoxicación que causa el efecto de la piel roja.

¿Y si quiero beber, aunque sea de vez en cuando?

Sabemos que salir a divertirse a veces implica tomar alcohol y si no quieres ponerte rojo ni sufrir de las otras molestias como dolor de cabeza, náuseas y palpitaciones aceleradas, te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

1. Bebe de forma moderada.

2. Elige aquellas bebidas con menor cantidad de alcohol.

3. Procura comer bien antes de beber y si es posible, acompaña tus copas de alcohol con alimentos.

4. Bebe mucha agua durante todo el día y dales prioridad a las bebidas sin alcohol.

Ya lo sabes, ponerse rojo al beber alcohol no es algo normal, al contrario, indica que, por causas genéticas, tu cuerpo no es capaz de metabolizar correctamente las bebidas alcohólicas, así que debes moderarte para no sufrir intoxicaciones graves que dañen tu salud.

