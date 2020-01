¿Los golpes en la cabeza pueden ocasionar demencia?

"Es más el daño que sucedió al cabecear continuamente la pelota durante la práctica. Eso es lo que me preocupa"

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/01/2020

29/01/2020 17:13 hrs.

Pocos son los jugadores que se pueden llamarse a sí mismos: "especialistas en remate de cabeza", pero en el caso de Alan Shearer, ex futbolista inglés que ostenta el récord de ser el máximo goleador en la historia de la competida Premier League con 260 goles y uno de los futbolistas más completos de los últimos años, ese nombramiento tiene sus tonos grisáceos, ya que en 2017 mencionó que temía desarrollar demencia en un futuro debido a las veces que usó la testa para golpear el balón.

El "cabeceo" era una de sus especialidades, ya que Shearer era conocido por practicar sus cabezazos 150 veces al día y regularmente, debido a su carácter, sufría enfrentamientos dentro del terreno de juego.

"Me preocupa que pueda desarrollar demencia, definitivamente es algo que me molesta, que podría no tener un futuro debido al futbol.

Tuve lesiones en la cabeza en el campo y entonces corres y te ponen algunos puntos, te vendan y vuelves a salir. Era lo que se esperaba. Pero es más el daño que sucedió al dirigir continuamente la pelota en la práctica. Eso es lo que me preocupa. Entonces estarías cabeceando la pelota 30, 40, 50 veces", dijo el atleta que militó para Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle United, donde se retiró en 2006.





Foto: geograph.org.uk





Puedes leer: La prueba en niños que detectaría el riesgo de demencia

¿Pueden los golpes en la cabeza ocasionar demencia?

Las palabras de Shearer tienen sentido si hablamos de la demencia después de una lesión en la cabeza. De acuerdo con WebMD, en los Estados Unidos aproximadamente dos de cada mil personas cada año tienen algún tipo de lesión en la cabeza y anualmente, entre 400,000 y 500,000 personas son hospitalizadas por esta causa.

Los eventos inmediatos de una lesión en la cabeza pueden incluir síntomas que también se ven en la demencia como confusión y pérdida de memoria, así como cambios en el habla, la visión y la personalidad.

Dependiendo de la gravedad de la lesión, dichos signos pueden desaparecer rápidamente, durar mucho tiempo o nunca desaparecer por completo.

Al respecto, Mayo Clinic precisa que ciertos tipos de lesiones en la cabeza pueden aumentar su riesgo de desarrollar Alzheimer u otros tipos de demencia más adelante en la vida.

Para conocer la relación entre su caso y la posibilidad de contraer demencia, Alan visitó a científicos de la Universidad de Stirling, quienes midieron su función cerebral antes y después de una sesión en la que tuvo que cabecear el esférico 20 veces, rematando el lanzamiento de una máquina que simulaba un tiro de esquina.





Foto: flickr.com





También te puede interesar: Cantidad tomada de alcohol, ligada a riesgo de demencia

Los resultados mostraron diferencias intrigantes en la química de su cerebro.

"A pesar de los cambios fueron temporales, creemos que son importantes para la salud del cerebro, sobre todo si suceden una y otra vez como lo hacen en la partida de futbol.

Con un gran número de personas en todo el mundo participando en este deporte, es importante que sean conscientes de lo que está sucediendo dentro del cerebro y el efecto duradero que esto pueda tener", explica la neuróloga y profesora de psicología de la Universidad de Sterling, Magdalena Ietswaart.

Aunque existe una evidencia de que la demencia está ligada con deportes de contacto como el box o el futbol americano, no hay tantos casos confirmados de encefalopatía traumática crónica (ETC) en deportes como el futbol soccer, por lo que el caso de Shearer fue estudiado para prevenir o advertir a la población practicante del balompié sobre los riesgos de cabecear la redonda.

Eso sí, es importante saber que muchas personas que sufren lesiones en la cabeza nunca desarrollan Alzheimer o demencia posterior y por ello se necesita más investigación al respecto.





Con información de telegraph.co.uk, mayoclinic.org, webmd.com, alzheimers.org.uk, manutd.com