Los beneficios para los hombres de hacer ejercicio en la mañana

Hacer ejercicio en la mañana no solo aumenta la energía durante el día, también es ideal para prevenir el cáncer de próstata

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 14/12/2020

14/12/2020 13:48 hrs.

¿No eres muy fanático de hacer ejercicio en la mañana? Pues si eres hombre, tal vez pienses en cambiar de opinión, ya que estudios han comprobado que el ejercicio en las primeras horas del día tiene excelentes beneficios para la salud de los varones.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona en España y por la Medical University of Vienna en Austria, los beneficios para los hombres de ejercitarse en la mañana incluyen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata.

(Foto: Pinterest)

Los expertos encontraron que la hora del día en que realizamos actividad física es un aspecto importante en cuanto al nivel de protección contra enfermedades como el cáncer.

Ejercicio en la mañana disminuye riesgo de cáncer

Diversos expertos, como los de Mayo Clinic, ya han demostrado los beneficios que tiene el ejercicio regular para la salud, como controlar el peso corporal, prevenir enfermedades como la presión arterial alta, la diabetes, depresión y artritis, así como mejorar el estado de ánimo y tener un sueño más profundo y reparador.

(Foto: tomada de la web)

Pero el nuevo estudio publicado en el International Journal of Cancer reveló que hacer ejercicio en la mañana puede brindar beneficios adicionales en los hombres, ya que los protege del cáncer de próstata. La investigación ha arrojado que quienes madrugan y dedican parte de su mañana a ejercitarse en cualquier formato, como caminatas o levantamiento de pesas, pueden tener una protección extra ante el cáncer.

Esta protección ocurre principalmente con el ejercicio en la mañana, entre las 8 y las 10, horario en que, según el estudio, el efecto beneficioso para reducir el riesgo del cáncer de próstata es más fuerte.

(Foto: tomada de la web)

Ejercicio en la noche también es efectivo

Si no tienes mucho tiempo de hacer ejercicio en la mañana o simplemente tu energía a esa hora no es la ideal para ejercitarte, no te preocupes, otro de los hallazgos interesantes es que, en los hombres, dicho efecto positivo contra el cáncer de próstata es casi igual de fuerte cuando se hace entre las 7 y las 11 de la noche.

Esto se debe a que los beneficios del ejercicio en la mañana para prevenir el cáncer de próstata dependen de otros factores, como la predisposición que la persona tiene a los picos y bajadas de energía durante el día y a los hábitos de sueño.

(Foto: Pexels)

¿Hacer ejercicio más intenso aumenta la protección contra el cáncer de próstata? En realidad, no y al respecto, los investigadores mencionan que todo hombre puede disminuir su riesgo de cáncer con sólo 150 minutos de ejercicio moderado a la semana y si es en la mañana, mucho mejor.

Otras formas de prevenir el cáncer de próstata

Hacer ejercicio en la mañana es solo una de las formas de reducir el riesgo de cáncer de próstata, pues de acuerdo con American Cancer Society, existen otros elementos que debemos tomar en cuenta, como la alimentación balanceada, el control del peso corporal.

De igual manera, es fundamental realizar chequeos constantes de la próstata, de preferencia a partir de los 40 años, que es cuando el riesgo de cáncer de próstata empieza a ser más alto. Evitar el tabaquismo y el abuso de alcohol también son claves para mantenerse en menor riesgo de este tipo de cáncer en hombres.

(Foto: Pexels)

Finalmente, se debe procurar hacer ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico. Estos ejercicios consisten en contraer y relajar repetidamente los músculos pélvicos activando toda la zona del ano, la zona de los testículos y la zona de los glúteos.

"A la hora de explicar cómo se hace ese ejercicio siempre les decimos a las personas que se imaginen como que tienen una flatulencia y deben apretar para que no salga. Ese efecto de apretar el glúteo para cerrar el ano ya te está haciendo trabajar toda la musculatura del suelo pélvico. También se puede hacer a la hora de orinar. Se hace fuerza para cortar la orina, se aguanta un poquito, se deja salir, la cortas y aguantas. Con eso se logra fortalecer la zona", señala a BBC Mundo, Juan Francisco Marco, profesor del centro de ciencia deportiva y fitness Alto Rendimiento en España.

(Con información de GQ, Mayo Clinic y BBC Mundo)