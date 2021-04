En tiempos recientes el litio se ha vuelto un tema popular en los medios de comunicación porque se descubrió un yacimiento importante de este metal entre los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, y porque el gobierno mexicano ha externado su intención de nacionalizar la explotación de este elemento químico que ahora es muy demandado para la producción de aleaciones conductoras del calor, para fabricar baterías de dispositivos electrónicos y en el tratamiento de algunos trastornos mentales.

Es justamente el último de los usos mencionados el que es de interés de SuMédico, sobre lo cual conversamos con el doctor Ricardo López Méndez, médico cirujano especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia.

Litio: entre la escasez y la demanda adicional

En entrevista para SuMédico explica que el litio es una sustancia que existe de forma natural en la naturaleza y en el cuerpo humano y desde mediados del siglo pasado se ha utilizado específicamente para el tratamiento del trastorno bipolar.

"Se considera que es un estándar de oro pues la mayoría de los medicamentos deben ser comparados con él porque es el medicamento que muestra mayor efectividad en la enfermedad y mantiene a los pacientes estables sin que lleguen a la manía o a la depresión".

Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), también entrevistado por SuMédico, informa que el litio se utiliza para hacer las sales o sustancias activas de medicamentos para la salud mental.

Asegura que actualmente hay una demanda adicional por trastornos derivados de la pandemia y, por otro lado, ha habido desabasto en los centros de salud pública por falta de planeación en las compras que hace el gobierno.

Al no poder tener el medicamento la gente piensa ´voy y lo compro en una farmacia privada´, pero esto genera sobredemanda y luego la escasez también se presenta en las farmacias privadas, apuntó.

Conforme información publicada en Cochrane, que es una red mundial de más de 30,000 voluntarios de más de 120 nacionalidades alrededor del mundo, dedicados a la búsqueda, síntesis, análisis y presentación de la mejor evidencia científica para ayudar a la toma de decisiones en salud, el litio es el tratamiento más efectivo para mantener a los pacientes con trastorno bipolar en buen estado a largo plazo.

Escasez y demanda adicional

De Villafranca explica que en la industria farmacéutica las sales de litio son utilizadas para la elaboración de medicamentos contra depresión, esquizofrenia y manía y reconoce un incremento en la demanda de antidepresivos como resultado de la pandemia de covid-19.

"Detectamos escasez, pero también demanda de antidepresivos. Es innegable la importancia que tiene el litio para ciertos medicamentos, pues tiene múltiples usos y con el tema de covid sí ha habido una demanda adicional de antidepresivos".

Al reiterar que todos deberían "ponerse las pilas en la pandemia", Juan de Villafranca dice que la escasez se ha equilibrado.

No ha habido planeación en las compras públicas

"Ya no hay tanta escasez, se percibió la sobredemanda de estos medicamentos y de manera general sí ha habido un problema de abasto; ha sido una combinación preocupante de demanda adicional y escasez: la escasez no es porque no se produzcan los medicamentos sino porque no ha habido planeación en las compras públicas pues hay laboratorios en México que tienen la capacidad para producir, pero no se puede pedir producir medicamentos de un día para otro".

¿Accesible?

El doctor López Méndez explica que el litio es accesible a diferencia del algunos antisicóticos; coincide con que el año pasado hubo escasez de carbonato de litio debido a la pandemia.

"La escasez fue en todo el mundo. No hubo producción. También otros medicamentos cayeron en este tipo de producción. No había vuelos, no había transportación. Nos tocó a todos los psiquiatras; los pacientes decían que no había, los mismos laboratorios comenzaron a mencionarnos de ello y a invitarnos a buscar alternativas. Si el paciente no se desestabiliza mucho puede continuar con el tratamiento interrumpido por la pandemia. Buscamos otras alternativas".

¿El peor panorama en la pandemia?

Al cuestionarle del "peor panorama" que podría presentarse durante la pandemia y el incremento en la demanda de antidepresivos, de Villafranca refiere:

"Yo quiero verlo desde otra perspectiva. Lo que tenemos que hacer para poder salir adelante pues estamos en una situación dónde todos debemos poner de nuestra parte y principalmente en el tema de la planeación, pues es planear adecuadamente para contar con la sustancia activa y satisfacer la demanda de estos medicamentos con precios adecuados".

"La industria farmacéutica mexicana es robusta, quiere ser parte de la solución y está en plena disposición pues nuestro principal interés es la salud y la salud mental es muy importante La industria farmacéutica está en la mejor disposición, pero no solamente estamos nosotros; está Cofepris, los institutos públicos y todos los que tenemos que poner de nuestra parte. Nadie fabrica medicamentos para tenerlos en los anaqueles de un laboratorio, tiene que haber planeación para conocer necesidades y demandas".





¿Cómo se utiliza el litio en la salud?

El psiquiatra refiere que la forma utilizada en el ámbito de salud es la de carbonato de litio. También recuerda que actualmente la producción de carbonato de litio es mejor pero algunos psiquiatras prefieren utilizar otros medicamentos pues el mecanismo de acción aun no es del todo claro:

"No se tiene perfectamente identificado el mecanismo de acción en el cerebro por completo, pero en ensayos clínicos se ha visto que mejora estado de ánimo en manía o exaltación, se tiene control de los pacientes; se tiende a combinar con otros medicamentos. El paciente con trastorno bipolar puede utilizar carbonato de litio junto con otros medicamentos".

López Méndez también aclara que este medicamento debe ser utilizado con meticulosidad pues si se ingieren cantidades inadecuadas puede ser tóxico y por ello se requiere que aquellos que tengan este tratamiento se hagan estudios llamados litemias para monitoreo y mantenimiento de niveles adecuados de litio en sangre.





Efectos secundarios

El psiquiatra cuenta que algunos especialistas evitan el uso de litio por su toxicidad pues hay disponibles medicamentos con menos toxicidad o efectos secundarios, pero hay casos muy resistentes en los que se utilizan antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo que tienen que asociarse con el carbonato de litio para lograr su objetivo.

"Los efectos secundarios a dosis adecuadas no se presentan, sí hay efectos tóxicos, pero son gastrointestinales. Es necesario estar al pendiente de las dosis. Las litemias se deben hacer regularmente hasta llegar a las dosis pertinentes. Lograr la dosis adecuada es importante pues se trata de un tratamiento de por vida pues el caso del trastorno bipolar no se cura; se controla para evitar que vaya a la manía o a la depresión".