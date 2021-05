Leucemia linfoblástica aguda de células B para adultos

La leucemia linfoblástica aguda de células B es un cáncer que afecta los "linfocitos B", glóbulos blancos que crecen en el centro blando de los huesos, llamado médula.

Los linfocitos B se convierten en células que ayudan a combatir las infecciones, pero en esta enfermedad, se convierten en células de "leucemia" que viven más que las células normales y se reproducen rápidamente.

Se acumulan en la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo. Desde allí, pueden extenderse a otros órganos del cuerpo.

Causas:

En la mayoría de los casos, los médicos no saben qué causa la leucemia linfoblástica aguda de células B (ALL de células B). No parece ser hereditario.

Algunas cosas pueden aumentar las probabilidades de contraerlo: por ejemplo, haber recibido quimioterapia o radioterapia para el cáncer en el pasado.

Síntomas:

Los síntomas dependen de la cantidad de células leucémicas que se tengan. Cuando ocurre la enfermedad por primera vez, puede presentarse cansancio y fiebre. También se puede perder el apetito y tener sudores nocturnos.

Si las células leucémicas de la médula ósea desplazan a las células que se encargan de producir sangre, no se tendrán suficientes células sanguíneas normales. Cuando esto sucede, puede causar debilidad, mareos o aturdimiento.

Otros síntomas son:

-Dificultad para respirar

-Infecciones repetidas

-Sangrado frecuente, como hemorragias nasales o de las encías

Tratamiento:

La enfermedad se propaga rápidamente, por lo que es importante recibir un tratamiento temprano.

Hay diferentes opciones de tratamiento. En general, tiene tres fases: matar las células leucémicas y eliminar todos los síntomas; matar las células leucémicas sobrantes que no están activas pero que podrían crecer más tarde y provocar que la enfermedad regrese y prevenir la reaparición de las células cancerosas.