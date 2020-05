Las verdaderas razones por la que salen granos en la lengua

Se dice que los granos en la lengua salen por un antojo pero la realidad es que hay muchas causas para que aparezcan, la mayoría prevenibles

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 05/05/2020

05/05/2020 18:37 hrs.

Los granos en la lengua son muy comunes y según la creencia popular, pueden salir por no comer un alimento del que tuvimos un fuerte antojo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La realidad es que estas protuberancias que a veces pueden ser dolorosas no suelen ser malignas y su origen se debe a diversas causas.

Tanto niños como adultos pueden padecerlos, pues salen por una mala higiene, alimentos muy irritantes o hasta una alergia que no hemos identificado.

Granos en la lengua

La formación de granos en la lengua es una afección bastante común, aunque en la mayoría de los casos, inofensiva. Se trata de un problema de origen inflamatorio que a veces confundimos con llagas o aftas pero que se reconocen como bultos un tanto dolorosos y que pueden causar molestias al comer.

De acuerdo a la Clínica Dental Ruíz de Gopegui, en Madrid, el nombre científico de este problema es papilitis lingual transitoria y surge principalmente por una inflamación de las llamadas papilas fungiformes que hay en la lengua.

Los síntomas de que tenemos un grano en la lengua son: aparición de un bulto rojo o blanco en la superficie lingual, dolor, ardor y picazón en la zona así como sensación de hormigueo.

¿Por qué aparecen? Los especialistas señalan que existen varias razones, entre las que destacan:

1. Mala alimentación. Tener una dieta rica en ácidos, alimentos picantes y con excesos de azúcar, puede favorecer la aparición de los bultos en la lengua.

TAMBIÉN LEE: Consecuencias de usar la misma ropa interior por varios días

2. Lesiones. Seguro que alguna vez te has mordido la lengua y aunque pocas veces estas lesiones son causa de granos en la lengua, los expertos señalan que no debemos descartarlo como un factor de riesgo.

3. Alergias. Es posible que tengas intolerancia o alergia a algunos alimentos y la forma en que tu cuerpo reacciona es mediante la formación de uno o más granos en la lengua. Si notas que los bultos aparecen justo después de comer algunos alimentos, acude al médico para comprobar si se trata de una alergia.

4. Virus del Papiloma Humano (VPH)

El VPH también puede ser causante de los granos en la lengua, sobre todo en la zona más cercana a la garganta. Ante la más mínima sospecha acude al dentista para que te indique si realmente podría tratarse de esta enfermedad y de ser así, debes iniciar un tratamiento cuanto antes. Recuerda que el VPH se relaciona con muchos tipos de cáncer, incluyendo el de cabeza y cuello.

5. Genética

Los granos en la lengua pueden ser hereditarios, así que si en tu familia hay casos de brotes constantes de estas lesiones, es posible que tú también los padezcas. Lo mejor es que se lo digas a un odontólogo para saber cómo los puedes prevenir.

¿Cómo quitarlos?

No existe un tratamiento específico para eliminarlos, los expertos solo recomiendan nunca reventarlos porque se pueden generar daños bucodentales graves o hasta infecciones. Si no suelen ser frecuentes, estos remedios pueden ayudarte a disminuir las molestias:

-Haz enjuagues con agua y sal

-Lávate los dientes dos o tres veces al día

-Deja de fumar

-Realiza una limpieza dental profesional al menos una vez al año

-Evita alimentos ácidos, picantes o muy azucarados

Los granos en la lengua no son malignos la mayoría de las veces, pero si notas que no desaparecen en una semana, si son persistentes, muy dolorosos o aparecen cerca de la garganta, no dudes en ir con el dentista para descartar una infección más grave o enfermedades como el cáncer.

SIGUE LEYENDO: 7 cosas que nunca deberías guardar en el baño para estar saludable