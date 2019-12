Se cree que las palomas transmiten enfermedades graves, pero investigaciones revelan que eso no es del todo cierto

SUSANA CARRASCO 05/12/2019

05/12/2019 17:25 hrs.

Es común ver palomas en los parques, algunos aman alimentarlas y otros prefieren alejarse, asegurando que las palomas transmiten enfermedades tan graves como las que pueden transmitir las ratas pero, ¿qué tan cierto es esto?

Expertos responden a esta pregunta aprovechando que hace poco, se viralizó la historia de Anna Carolina, una joven que rescato a una paloma de un ataque de un gato y quien recibió múltiples críticas por hacerlo.

¿Palomas transmiten enfermedades?

Anna Carolina, una joven de 24 años de Brasil cuenta en sus redes sociales que rescató a una paloma en su patio trasero, luego de ver que un gato de su vecino quería atacarla.

"Mi madre vio todo, comenzó a gritar y trató de ayudar. Escuché los gritos y corrí a ver. Tomé la paloma por la cola y la metí al interior", relata la joven quien además, es una apasionada de las aves, pues le encanta cuidarlas desde que es una niña.

De acuerdo a la BBC, esta joven ya había rescatado otras palomas antes pero la que salvó del ataque de un gato tenía mucho miedo y luchaba por volar. Además, le faltaban algunas plumas en el ala derecha.

Para buscar a su posible dueño, decidió pedir ayuda a través de redes sociales y publicó el siguiente mensaje:

"Chicos, es raro, pero mi madre le quitó esta paloma a un gato y es super mansa. Creo que tiene dueño. ¿Conocen a alguien que haya perdido una paloma?".

Rápidamente su publicación se volvió viral y alcanzó más de 15 mil retuits. Algunas personas aplaudieron su labor al rescatar a la paloma, pero otros la criticaron. Anna señala que algunas personas la llamaron cerda por tener en su casa a una paloma, pues según ellos, transmiten graves enfermedades.

¿Qué tan cierto es esto? Aunque la idea de que las palomas transmiten enfermedades graves se ha vuelto muy popular, no tiene un sustento científico. Quienes crían a estas aves, aseguran que estas creencias son resultado de prejuicios y desinformación.

"No hay nada que diga que las palomas pueden transmitir más enfermedades que otros animales. Las posibilidades de que alguien se enferme por una paloma son las mismas que las de enfermarse por un perro o un gato casero. Hasta los humanos pueden transmitir enfermedades", señala la activista Fernanda Juliana, creadora del proyecto Save the Doves.

En ese sentido, la joven que rescato a la paloma en su patio trasero afirma que no tenía miedo de contraer ninguna enfermedad.

"Todo es un mito. No me enfermaré por cuidar a un pájaro. No tuve ningún síntoma. No tengo motivos para preocuparme", dice.

¿Qué dicen los estudios científicos?

Algunas investigaciones señalan que los excrementos de paloma sí pueden transmitir algunas enfermedades, especialmente cuando se inhalan. Se ha encontrado que pueden transmitir hongos Cryptococcus, los cuales causan enfermedades como la infección pulmonar y del sistema nervioso central.

Pero los estudios también señalan que el contacto con excrementos de paloma que causan enfermedades, es muy raro, ya que el cuerpo humano es capaz de combatir los hongos que contienen.

Un documento publicado por la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBEI), indica que la mayoría de las persona no se enferman porque la resistencia natural es alta a estas enfermedades en los humanos.

No obstante, las personas con defensas bajas, como el caso de las personas con Sida o que recibieron un trasplante, sí podrían estar en alto riesgo de infecciones graves y la muerte.

Por otro lado, los hongos Cryptococcus están presentes no solo en excrementos de paloma, sino en los de otros pájaros, en frutas podridas y materiales orgánicos en descomposición.

El contacto con las palomas en sí no suele conducir a la transmisión de enfermedades e incluso cuando hay heces en un lugar, una higiene adecuada elimina los riesgos.

El infectólogo Helio Bacha dice que clasificar ciertas infecciones como "enfermedades de palomas" es equivalente a decir que la toxoplasmosis es la enfermedad de los gatos, pero lo cierto es que no son las únicas fuentes de problemas a la salud.

Así que antes de atacar a las palomas, toma en cuenta que la mala higiene es el verdadero problema y si quieres ayudar, evita alimentarlas para que no haya sobrepoblación.

(Con información de BBC)