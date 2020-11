"No se le cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada", lamentó su antiguo médico de confianza

El Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera", tenía las luces apagadas. La oscuridad, a pesar de que se trataba de una propia de la noche, hacía que el inmueble, construcción diseñada por el arquitecto esloveno Victor Sulcic, pareciera de luto por la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció ayer, 25 de noviembre, por un paro cardíaco.

Solo una luz brillaba en el recinto: el palco del Diego.

Horas antes, la gente se había reunido afuera del estadio para despedir a la leyenda del futbol. Decenas de aficionados, incluido uno de River Plate, equipo que dentro del balompié representa el archirrival de Boca Juniors, el club de Maradona, se mostraba triste por la partida del futbolista. River también, pues la cuenta oficial del equipo publicó un tweet con la imagen de Diego Armando, su año de nacimiento y el símbolo de "infinito".

Estas son las enfermedades de Maradona que más afectaron su vida.



"D10s ha muerto": las enfermedades que tuvo Maradona

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche usó la frase por ahí de 1882 y años después, en 2020, se cumplió la profecía. No en el plano religioso de las deidades, pero sí en el deportivo, pues a Maradona se le conocía así por sus habilidades dentro del terreno de juego y por sus logros tanto en su club como con su selección. La "i" y la "o" cambiadas por el número 10 que portó en su playera e inmortalizó dentro de las canchas.

1. Problemas del corazón: el costo de los excesos

Su vida fuera de ellas, sin embargo, estuvo llena de excesos. Además de otras enfermedades, padeció sobrepeso y en 2004 tuvo que ser hospitalizado en Buenos Aires debido a problemas respiratorios agudos y un corazón debilitado.

Cualquier enfermedad del corazón en la que el miocardio (músculo cardíaco) se debilita, informa la Escuela de Medicina de Harvard, puede ser considerada como una miocardiopatía. En sus etapas tempranas, la miocardiopatía puede no dar señales. Sin embargo, se han identificado signos frecuentes de esta afección cardíaca.

Las señales comunes de las miocardiopatías, según la Harvard Medical School, son las siguientes:

- Dolor en el pecho

- Palpitaciones

- Aturdimiento

- Debilidad

- Fatiga inexplicable

- Dificultad para respirar

- Desmayo

2. Sobrepeso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que el sobrepeso y la obesidad son una acumulación excesiva de grasa que puede afectar la salud.

Su causa principal, detalla la OMS, es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las quemadas.

Las consecuencias más frecuentes para la salud del sobrepeso y la obesidad, señala esta organización, son las siguientes:

+ algunos cánceres

+ trastornos musculoesqueléticos

+ diabetes

+ enfermedades cardiovasculares, principalmente accidentes cerebrovasculares y cardiopatías

3. Problemas respiratorios

Por su parte, la American Lung Association informa que el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) es una lesión en los pulmones potencialmente mortal que permite que el líquido se filtre hacia estos órganos.

"La respiración se vuelve difícil y el oxígeno no puede ingresar al cuerpo. La mayoría de las personas que contraen este síndrome ya se encuentran en el hospital por un trauma o una enfermedad", apunta esta asociación

Estos no fueron los únicos problemas de salud que presentó Diego Armando. En los 80´s se volvió adicto a la cocaína y en 1994 fue expulsado de la Copa del Mundo por haber dado positivo en las pruebas antidopaje por un coctel de estimulantes.

4. Adicciones: un problema de salud que interfiere con las emociones

Un artículo titulado "La neurobiología de la adicción a la cocaína" publicado en el journal Addiction Science & Clinical Practice indica que el consumo de cocaína produce efectos psicoactivos y adictivos principalmente al actuar sobre el sistema límbico del cerebro, el cual, detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento, pero también abarca la formación de la memoria a largo plazo.

"Un efecto inicial a corto plazo es una acumulación de la dopamina neuroquímica, la cual da lugar a la euforia y al deseo de volver a consumir la droga", se puede leer en Addiction Science & Clinical Practice.

Por su parte, el portal Narconon apunta que el consumo de cocaína produce una euforia rápida acompañada de una sensación de confianza y un gran disfrute, pero enfatiza que su efecto se termina rápido y puede desaparecer en "media hora o menos", por lo que las personas que la consumen generalmente la vuelven a usar para sentirse igual que cuando la utilizaron anteriormente.

"Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes, en vísperas de los partidos, para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas tristes, para olvidar o ser olvidado, cuando ya estaba acorralado por la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir": Eduardo Galeano

"A Maradona no se le cuidó como correspondía"

El pasado 6 de noviembre y luego de la cirugía de emergencia a la que se sometió Maradona por un hematoma subdural, que es un coágulo de sangre en el cerebro, Alfredo Cahe, antiguo médico del "10", comentó que Diego había tenido que recibir sedantes porque sufrió "episodios de confusión" debido a los síntomas de abstinencia del alcohol, reportó ESPN.

Diecinueve días después, el mismo Cahe mencionó para Infobae que a Maradona no lo cuidaron como se debería, pues no estaba en el lugar donde necesitaba estar.

"No se le cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada", lamentó el especialista tras el anuncio de la muerte de Diego Armando.

Paro cardiaco, la causa su muerte

Sebastián Sanchi, portavoz de Maradona, informó que la causa del fallecimiento del exfutbolista fue un paro cardíaco.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que el infarto se presenta cuando se obstruye el flujo de sangre al corazón y de acuerdo con este instituto, los paros cardíacos generalmente se presentan cuando se obstruye el flujo de sangre al corazón.

Por su parte, la Fundación Española del Corazón señala que en un infarto se dan cuatro pasos:

1) Se estrechan las arterias coronarias

2) No llega oxígeno al miocardio

3) Como no recibe oxígeno, el miocardio no puede producir energía para realizar movimiento

4) Las células del tejido que no reciben sangre mueren

"Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del futbol. Nace en cuna de paja y choza de lata y viene al mundo abrazado a una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita": Eduardo Galeano

Maradona jugó como futbolista profesional de 1976 a 1997 y pasó por clubes como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Newells Old Boys, Barcelona, Napoli y Sevilla, además de ser campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México ´86.

Tras retirarse en 1997, dirigió a equipos como Textil Mandiyú, Racing Club, la Selección Argentina, Al-Wasl, Fujairah, Dorados de Sinaloa y Gimnasia de La Plata, fungiendo también como asistente en el Deportivo Riestra.

En vida nos regaló goles de antología como la llamada "Mano de Dios" o "El gol del siglo" y dejó a varios rivales en el suelo con fintas, sprints y quiebres, pero no pudo gambetear a la muerte.

El 25 de noviembre, cuando Diego Armando perdió la vida, varios equipos de diferentes naciones le dedicaron mensajes y el brasileño Pelé, considerado por muchos especialistas y aficionados como el mejor futbolista de todos los tiempos, también se despidió del jugador con el que se disputaba el título del mejor de la historia:

"Perdí a un gran amigo. Algún día, espero, jugaremos juntos en el cielo"

La noche del 25 de noviembre, la única luz prendida en la oscuridad de La Bombonera era la del palco de Diego Armando Maradona. Así, como una estrella luminosa en el cielo negro... brillando como el "10" lo hacía dentro de las canchas de futbol.