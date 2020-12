Las complicaciones que causaron la muerte de Armando Manzanero

Además del reciente contagio de covid-19, se sabe que el cantautor padeció diabetes durante al menos 40 años de su vida

SUSANA CARRASCO 28/12/2020

28/12/2020 11:00 hrs.

Se dio a conocer que el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero falleció a los 86 años, pocos días después de ser hospitalizado por dar positivo a covid-19.

Desde el pasado 17 de diciembre, el artista fue intubado y aunque se había reportado que sus pulmones ya estaban bien, sufrió complicaciones que empeoraron su estado de salud rápidamente.

"Sus pulmones ya están bien y su nivel de oxígeno, al mínimo. Delicado con relación a sus riñones, motivo que aún no permite extubarlo. Se inicia una limpieza de sangre durante 72 horas", había señalado en días anteriores su familia en un comunicado.

De acuerdo con un artículo publicado en Milenio, Armando Manzanero tuvo importantes complicaciones en los riñones que lo mantuvieron internado debido a que padece diabetes desde hace varios años, aunque se reporta que la causa de muerte fue un paro cardiaco.

La noticia del contagio de Covid-19 de Manzanero la dio a conocer la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) a través de su cuenta de Twitter, mientras que el periodista Gustavo Adolfo Infante sugirió que es posible que el cantautor se haya contagiado en el viaje que hizo a Oaxaca para festejar su cumpleaños el 7 de diciembre.

Manzanero padeció de diabetes por muchos años

Se sabe que Armando Manzanero padeció la peligrosa enfermedad de diabetes durante al menos 40 años, aunque siempre lo vio con humor.

"La llevo maravillosamente bien, eso me hace ser más dulce. Yo creo que ese ha sido el éxito que he tenido con la diabetes, no le he dado la importancia tan trágica que todo el mundo le da", aseguró en años anteriores el cantante en una entrevista de 2017 para el programa Hoy.

El también líder de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), presentó síntomas de covid-19, pero en ese momento, solo fue atendido en casa. No obstante, los malestares incrementaron y tuvo que ser ingresado en un hospital de la Ciudad de México donde desafortunadamente, perdió la vida.

¿Cómo afecta la diabetes en la covid-19?

De acuerdo al Massachusetts General Hospital, la diabetes es una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para producir o utilizar la hormona insulina para reducir la glucosa (azúcar) en la sangre.

Los pacientes con diabetes no tienen más riesgo de contagiarse covid-19 que el resto de la población, pero sí de presentar más complicaciones en caso de contraer el virus.

"No creemos que las personas con diabetes tengan más probabilidades de contraer el covid-19, sin embargo, corren el riesgo de sufrir eventos más graves, según lo que hemos aprendido hasta ahora de los estudios de investigación. Sabemos por nuestras experiencias con otras enfermedades virales que los pacientes con diabetes también tienden a tener reacciones más graves a esas enfermedades", señala la Dra. Janaki Vakharia, becaria clínica de la División de Endocrinología de Massachusetts General Hospital.

(Foto: tomada de la web)

Investigaciones realizadas a lo largo de los años han sugerido que las personas con diabetes pueden tener el sistema inmunológico deteriorado, lo que afectaría a su capacidad de curarse rápidamente de una enfermedad o dolencia.

Además, si la diabetes no se controla durante un largo período de tiempo, puede causar inflamación, que también afecta al sistema inmunológico.

"Clínicamente, hemos estado viendo pacientes que tienen el covid-19 más severo por tener mayores marcadores de inflamación. Estos marcadores también parecen ser más altos en pacientes que tienen una diabetes mal controlada", agrega la Dra. Vakharia.

Parecía que la salud de Manzanero mejoraba

Por su parte, Clarín detalla que el cantautor mexicano fue internado en el hospital por voluntad propia debido al agotamiento físico que presentaba. Se empezó a sentir mal durante unas grabaciones en Ciudad de México.

"La intubación fue porque Armando estaba muy inquieto. Afortunadamente estamos con médicos de un gran nivel y él está respondiendo al medicamento", contó en su momento Laura Villa, su esposa.

"Él tenía un teléfono, me hablaba a mí, 4 de la mañana, 6 de la mañana, a sus hijas y eso le traía quitarse la mascarilla y, de alguna forma, se alteraba", agregó.

En un comunicado de la familia, se había dado a conocer que todo iba marchando bien con la salud de Manzanero.

(Foto: tomada de la web)

"El maestro sigue por buen camino, sus pulmones se oyen limpios, la concentración de oxígeno del respirador ha podido disminuirse, lo que indica que tiene más autonomía pulmonar. También presenta un estado de sedación menor, preparándolo para extubarlo en los próximos días, cuando sus condiciones lo permitan", se había informado.

"El doctor dice que no da porcentajes porque de esta enfermedad hemos aprendido que es como una rueda de la fortuna, hay días y horas que están mucho mejor todos los pacientes y luego hay cambios", señaló su esposa.

Aunque todo indicaba que la salud de Manzanero estaba mejorando, las complicaciones pronto causaron el lamentable e inesperado deceso.

