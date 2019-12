Labios del diablo, una peligrosa tendencia de belleza

Instagram ha puesto de moda los labios del diablo, una tendencia para modificar la forma de la boca que es más peligrosa de lo que parece

SUSANA CARRASCO 11/12/2019

11/12/2019 13:36 hrs.

Las redes sociales facilitan que se impongan nuevas tendencias y una de las más recientes son los labios del diablo, una moda en belleza que modifica la forma de los labios para hacerlos lucir ondulados.

Aunque su creadora, la cosmetóloga Alexandra Gont afirma que es seguro, la realidad es que puede ser peligroso porque se usa ácido hialurónico. Conoce todo sobre esta tendencia.

Labios del diablo

En Instagram se han vuelto cada vez más populares las imágenes de mujeres con labios ondulares o con picos en las orillas, una tendencia de belleza denominada labios del diablo o labios de pulpo. Esta nueva técnica se ha impuesto sobre todo en mujeres de Rusia, pero los expertos señalan que podría no ser tan seguro como parece.

La cosmetóloga Alexandra Gont creó este nuevo método para modificar la forma de los labios, que consiste en inyectar ácido hialurónico en los bordes de la boca.

Expertos en salud ya han analizado este procedimiento y aseguran que no es completamente seguro.

"El relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido", señala un artículo publicado en Clarín.

En países como Londres, los labios del diablo ya se han convertido en uno de los procedimientos estéticos más solicitados y aunque hay quienes afirman que las imágenes que abundan en redes sociales de labios deformados por esta técnica podrían ser photoshop, expertos aseguran que sí es posible.

Al respecto, Tigrán Alexanián, médico especializado en cirugía estética con más de 20 años de experiencia, advierte que aunque muchas clínicas ofrecen publicidad engañosa en las redes con imágenes retocadas de labios, la técnica si puede hacerse y es peligrosa.

El cirujano señala que el procedimiento no es tan reversible como prometen quienes la hacen y aunque en teoría es posible disolver el ácido hialurónico, siempre quedan secuelas.

"No es completamente reversible. Me gustaría advertir a las personas que piensan hacérselo que no siempre es posible volver al 100%. La gente que se hace estas cosas se arrepiente y quiere volver a su forma anterior, pero ya no será como antes", asegura.

¿Qué es el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico es uno de los ingredientes actualmente más usados en productos estéticos, ya que normalmente se usa para corregir signos de envejecimiento y pérdida de la luminosidad de los tejidos blandos y la piel.

Nuestro cuerpo produce de forma natural el ácido hialurónico y se encuentra presente en nuestras articulaciones, cartílagos y en la piel. Dependiendo de en dónde se encuentre, cumple con funciones importantes, como evitar la fricción entre las articulaciones, que se conserven los cartílagos y que la piel esté hidratada y con apariencia joven.

Muchos procedimientos estéticos consisten en inyectar esta sustancia en el rostro para disimular las arrugas, sin embargo, esto debe hacerse siempre bajo la supervisión de un especialista certificado.

Inyectar el ácido hialurónico en los bordes de los labios no es seguro, por lo que es mejor mantenerse alejado de estos procedimientos poco estudiados y que no tienen un respaldo científico.

Cuida tu cuerpo, recuerda que muchas modificaciones como los labios del diablo son irreversibles, así que consulta siempre con un experto, no te dejes llevar por todo lo que ves en las redes sociales.

