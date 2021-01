En México 80.6 millones de personas utilizan la tecnología

FERNANDO GUEVARA

11/01/2021 11:26 hrs.

En la actualidad vivimos en un mundo sumergido en la tecnología, son pocas las personas que no cuentan con un teléfono inteligente, la mayoría de las personas se pasan gran parte del día utilizando la tecnología, pero, ¿afecta las emociones? Un nuevo estudio responde esta pregunta.

Si tienes menos de 30 años seguramente no te imaginas una vida sin tecnología, a lo largo de tu vida has crecido con ella y el hecho de no tenerla se te hace imposible de imaginar.

¿La tecnología afecta las emociones?

Hoy gracias a la tecnología, podemos hablar con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos y estar al día de las novedades de amigos y familiares.

A pesar de que se habla mucho de que el uso de la tecnología afecta las emociones, esto no es así, de acuerdo a una investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Este trabajo intentaba desmontar los resultados del efecto conocido como la paradoja de Internet que se publicó en 1998. Según este, el uso de la Red estaba relacionado con la soledad, la depresión y el estrés.

Uso de la tecnología podría mejorar las emociones

En esta nueva investigación, cuarenta voluntarios debían mantener cinco conversaciones guiadas con desconocidos a través de un chat. El objetivo era analizar la evolución de cuatro variables emocionales: depresión, soledad, autoestima y sentimiento de apoyo. Las dos primeras se redujeron significativamente, y la autoestima y el sentimiento de apoyo aumentaron.

Amy Gonzales, profesora en la Escuela de Medios de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, confirma que "hablar de forma anónima, para abordar un problema como las adicciones resulta muy útil para la gente". Un estudio elaborado por esta profesora, concluye que la comunicación escrita tiene más impacto sobre la gente que la que se realiza cara a cara o por teléfono. "La comunicación escrita crea impresiones más intensas, porque no va acompañada de más información", comenta Gonzales. De acuerdo con esta conclusión, "decir te quiero tiene más impacto por escrito que cara a cara".

El efecto de las relaciones sociales digitales está relacionado con el tipo de interacción

Una investigación de la Universidad de Ámsterdam sugiere que el efecto de las relaciones sociales digitales está directamente relacionado con el tipo de interacción.

Las interacciones positivas aumentan la autoestima y el bienestar, y las negativas lo reducen.

En México hay 80.6 millones de usuarios de internet

En México hay 80.6 millones de usuarios de internet, que representan el 70.1 por ciento de la población.

Se estima que 20.1 millones de hogares disponen de internet, lo que representa el 56.4 por ciento.

La tecnología ocupada de manera correcta puede ser benéfica para las emociones, de acuerdo a los estudios ya mencionados.

(Con información de: Muy Interesante e Instituto Federal de Telecomunicaciones)