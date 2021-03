La razón por la que no debes lavarte los dientes después de tomar café

Se cree que lavarse los dientes después de tomar café reduce el riesgo de manchas, pero en realidad, causa un daño irreversible

El café en la mañana no puede faltar en el desayuno de muchos, se considera que es una bebida que activa y que hace mucho más llevaderas las primeras horas del día. No obstante, es importante tomar en cuenta la razón por la que no deberías lavarte los dientes después de tomar café.

Debido al riesgo que hay de manchas en los dientes por tomar café o por el peculiar aroma que esta bebida deja en la boca, se cree que lo mejor es lavarse los dientes inmediatamente después de consumirlo.

Pero expertos advierten que no es la mejor idea, pues se corre el riesgo de sufrir un efecto dañino en el esmalte dental. Te contamos todo al respecto en los siguientes párrafos.

¿Lavarte los dientes después de tomar café?

Si eres un amante del café, seguro que una taza caliente de esta maravillosa bebida no falta en tus mañanas, pero probablemente lo que nunca te has planteado es que el orden que tomas café y te lavas los dientes puede marcar una gran diferencia en tu salud dental.

El café puede influir en cambiar el color natural de los dientes y contiene un alto grado de acidez que erosiona directamente el esmalte. Por ello, es fundamental lavarse los dientes al tomarlo para contrarrestar los daños, no obstante, debes evitar hacerlo inmediatamente.

De acuerdo con un artículo en Huffpost, existe un orden que debes respetar a la hora de cuidar los dientes ante los daños del café.

Lo ideal es lavar los dientes antes del consumo

La dentista Christina Meiners, señala que lavarte los dientes antes de beber café elimina la acumulación de placa bacteriana y hace que sea más difícil que aparezcan manchas. En resumen, si mantienes tus dientes limpios y en buen estado, el café tiene menos restos a los que adherirse.

Por su parte, lavarte los dientes después del café puede empeorar los riesgos. Aparentemente elimina el olor y los restos de la bebida, pero lo cierto es que este hábito debilita el esmalte dental, es decir, la capa exterior que protege a los dientes de daños físicos y químicos.

¿Entonces debo quedarme con el sabor y olor a café? No, Meiners sugiere simplemente aclarar la boca con agua para neutralizar la acidez del café después de tomarlo.

"No debes lavarte los dientes cuando la boca está en un ambiente ácido porque es químicamente abrasivo. Si lo haces, estás frotando tus dientes con más ácido, lo que puede provocar que se desgasten antes y sufras más sensibilidad", agrega la experta.

Debes esperar para lavarte los dientes

Claro, si el café no es una constante en tu vida y de vez en cuando lo tomas, no hay mucho riesgo en que te laves los dientes inmediatamente después. Es probable que sufras una microabrasión que no causará problemas.

Si lo haces a menudo, entonces sí se convertirá en un problema crónico porque hay un desgaste total del esmalte.

La recomendación es solo enjuagar la boca con agua y esperar al menos media hora después de tomar café para lavarse los dientes y sentir una limpieza total. Al esperar, damos tiempo a que la saliva por sí sola neutralice el alto nivel de acidez, evitando que se sufra el desgaste dental con la pasta dental.

Otra opción es masticar un chicle, pero sin azúcar, porque fomentan la producción de saliva y con ello, la protección natural de la boca ante la acidez.

Y tú, ¿conocías todos los efectos de lavarse los dientes después de tomar café?

