La razón por la que algunas personas no aceptan sus errores

SUSANA CARRASCO 19/05/2020

19/05/2020 18:16 hrs.

Las personas que no aceptan sus errores abundan actualmente, un ejemplo sencillo podemos verlo en los políticos que no asumen sus desaciertos o en instituciones que no aceptan el peso de sus equivocaciones y esto ocurre principalmente porque nos cuesta mucho reconocer cuando hemos hecho algo mal pero, ¿por qué?

Existen algunas razones científicas que justifican este comportamiento y que nos ayudan a entender por qué a veces es tan difícil decir "sí, me equivoqué, cometí un error".

¿Por qué algunas personas no aceptan sus errores?

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Estatal de Ohio, es más fácil que una persona simplemente pida perdón cuando comete un error antes de reconocer que lo ha hecho mal, lo que indica que se intenta reparar el factor emocional pero no se demuestra un sentido autentico de responsabilidad.

Admitir un error no es fácil para nadie, pero sin duda hay personas que sin importar las circunstancias se aferran a la creencia de que siempre tienen la razón. Adquirir esta actitud no solo nos trae muchos conflictos, sino que además, nos impide mejorar como personas, pues los errores son una oportunidad de crecer y aprender.

The New York Times señala en un artículo que, para muchos, la idea de asumir un error es mostrar debilidad y en general, existen 3 razones para evadir la responsabilidad de una equivocación:

1. Narcisismo

Un estudio de la Universidad de Brunel en Reino Unido analizó el comportamiento de algunas personas en las redes sociales, sobre todo su forma de interactuar y de crear una imagen de ellos mismos.

Encontraron que aquellas personas obsesionadas con publicar de forma constante sus logros, sus metas conseguidas y sus aparentes virtudes, es decir los narcisistas, tenían muchos menos posibilidades de aceptar cuando cometían un error, pues hacerlo supone que son inferiores, por lo que prefieren detectar errores ajenos para dejarlos en evidencia antes que aceptar los propios.

2. Disonancia cognitiva

Los psicólogos denominan disonancia cognitiva al estrés que experimentamos cuando tenemos dos pensamientos, creencias, opiniones o actitudes contradictorias. Por ejemplo, imagina que chocaste y que fue tu culpa. Es posible que pienses que eres una persona amable y razonable, por lo tanto, al bloquearle el paso a alguien de forma abrupta, lo que experimentas es una disonancia y para poder sobrellevarla, niegas tu error e insistes en que el otro conductor debería haberte visto o que tenías el derecho de paso, aunque esto no haya sido así.

"La disonancia cognitiva consiste en lo que sentimos cuando el concepto que tenemos de nosotros mismos (soy inteligente, soy amable y estoy convencido de que esto es verdad) se ve confrontado por el hecho de que lo que hicimos no fue lo mejor, que lastimamos a otra persona y que esa creencia no es verdad", dice Carol Tavris, psicóloga social.

3. Proteger el ego

No aceptar los errores puede ser un mecanismo de defensa para algunas personas, pues de esa manera, eligen no ver las cosas que hacen mal y por ende, no las aceptan y su identidad queda intacta.

Al respecto, un estudio publicado en la European Journal of Social Psychology señala que las personas que optan por no responsabilizarse de sus errores, creen que con ello son más fuertes, que tienen mayor poder sobre los demás y un mayor control de si mismos. De manera que, aunque saben en el fondo que se equivocaron, optan por silenciar esa voz para mantener su ego protegido.

Si eres de las personas que no aceptan sus errores recuerda que nunca es tarde para comenzar a admitirlos, siempre aprendiendo y tratando de ser un mejor ser humano cada día. No desaproveches esta maravillosa oportunidad.

(Con información de La mente es maravillosa)