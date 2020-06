La Nasa explica cómo cambia el cuerpo humano en el espacio

Las personas que viajarán son escogidas, entrenadas y apoyadas para que puedan trabajar eficazmente como un equipo durante el tiempo de la misión

02/06/2020 18:27 hrs.

El pasado 30 de mayo, la compañía de Elon Musk lanzó su primera misión tripulada, un vuelo de prueba llamado "Demo-2" que mandó a Bob Behnken y Doug Hurley, pilotos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), al espacio. En concreto, a la Estación Espacial Internacional.

Dicho evento generó mucha expectación y de acuerdo con la administradora asociada de comunicaciones de la NASA, Bettina Inclán, la audiencia máxima para la transmisión conjunta del lanzamiento en todas las plataformas fue de al menos 10.3 millones de espectadores concurrentes.

"Es el evento más visto que hemos rastreado ", dijo Inclán

El lanzamiento de este cohete hizo que muchas personas no astronautas se preguntaran qué pasa en el cuerpo humano cuando se viaja al espacio y la NASA se encargó de responder la pregunta.

Así es como cambia el cuerpo humano en el espacio, según la NASA

"El espacio es un lugar peligroso y hostil. Aislado de familiares y amigos, expuesto a la radiación que podría aumentar su riesgo de cáncer de por vida... ¿Los riesgos son los mismos durante seis meses en la estación espacial versus tres años en una misión a Marte? No", indica la NASA.

"Requerirá una dieta rica en alimentos liofilizados, ejercicio diario para evitar que sus músculos y huesos se deterioren, un programa de trabajo de alto tempo cuidadosamente programado y confinamiento con tres compañeros de trabajo elegidos por tu jefe para viajar contigo", detalla la NASA

Esta agencia del gobierno precisa que están investigando varios riesgos para una misión a Marte y que estos se agrupan en cinco categorías relacionadas con las tensiones que se imponen al viajero espacial:

+ campos de gravedad

+ aislamiento / confinamiento

+ entornos hostiles / cerrados

+ radiación espacial

+ distancia de la Tierra

Viajar al espacio es una experiencia soñada por muchas personas, pero la aventura tendría varios riesgos que afectarían al cuerpo humano.

La NASA informa que en una misión a Marte, durante el camino de seis planetas que recorrerías para llegar a tu destino, no tendrías peso.

"En la superficie de Marte, vivirías y trabajarías en aproximadamente un tercio de la gravedad de la Tierra, y cuando regreses a casa tendrás que adaptarte a la gravedad que damos por sentado", señala la agencia

En palabras de la NASA, el cambio de un campo de gravedad a otro afectaría tu orientación espacial, coordinación cabeza-ojo y mano-ojo, perjudicaría tu equilibrio, locomoción y probablemente sufrirías mareos.

"Si tienes que aterrizar una nave espacial en Marte, podría ser una situación bastante peligrosa. La NASA ha aprendido que sin la gravedad trabajando en tu cuerpo, tus huesos pierden minerales, con una densidad que cae a más del 1% por mes", explica la NASA.

Y añade:

"En comparación, la tasa de pérdida ósea para hombres y mujeres mayores en la Tierra es de 1% a 1.5% por año. Incluso después de regresar a la Tierra, es posible que tu rehabilitación no corrija tu pérdida ósea, por lo que podrías tener un mayor riesgo de fracturas relacionadas con la osteoporosis más adelante en la vida"

La NASA explica que si la persona no hace ejercicio y come adecuadamente, perderá fuerza muscular, resistencia y experimentará problemas cardiovasculares, ya que no se requiere esfuerzo para flotar en el espacio:

"Los fluidos en su cuerpo se moverán hacia su cabeza, lo que podría ejercer presión sobre sus ojos y causar problemas de visión. Es probable que desarrolle cálculos renales debido a la deshidratación y al aumento de la excreción de calcio de los huesos", señala.

El confinamiento/ aislamiento es otro punto importante. La NASA ha encontrado que los problemas de comportamiento entre grupos de personas abarrotados en un espacio pequeño durante mucho tiempo, sin importar cuán bien entrenados estén, son inevitables, por lo que los que viajarán son escogidos, entrenados y apoyados para que puedan trabajar eficazmente como un equipo durante seis meses.

Los entornos cerrados como la nave también están relacionados con la salud de las personas y en palabras de la agencia, el ecosistema dentro de la nave espacial juega un papel importante en la vida cotidiana de los astronautas.

"Los microbios pueden cambiar las características en el espacio, y los microorganismos que viven naturalmente en tu cuerpo se transfieren más fácilmente de persona a persona en hábitats cerrados como la estación espacial", apunta la NASA.

"Tus niveles de hormona del estrés están elevados y tu sistema inmunitario está alterado, lo que podría conducir a una mayor susceptibilidad a las alergias u otras enfermedades", continúa

La radiación espacial también es un factor que hay que tener presentes:

"La exposición a la radiación puede aumentar su riesgo de cáncer. Puede dañar su sistema nervioso central, con efectos agudos y consecuencias posteriores, manifestándose como alteración de la función cognitiva, reducción de la función motora y cambios de comportamiento", dice la NASA.

Que agrega:

"La radiación espacial también puede causar enfermedad por radiación que produce náuseas, vómitos, anorexia y fatiga. Podría desarrollar enfermedades degenerativas de los tejidos, como cataratas, enfermedades cardíacas y circulatorias"

Distancia a la tierra: Hablando de medicamentos y alimentación, ¿qué tipo de comida y medicina empacarías si tuvieras que hacer un viaje de tres años sin acceso a una tienda de comestibles o farmacia? Ese es un tema que deben tener en cuenta los astronautas.

Esa es la manera en la que puede afectar tu cuerpo el ir al espacio. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la NASA ha aprendido métodos para cuidar a los astronautas mientras están en el espacio y cuando regresan.





