La grandeza de ser pequeño

Sergio Florido Luna quien sufre de acondroplasia explica su experiencia de vida y habla de las dificultades que se le presentan

FERNANDO GUEVARA 01/11/2020

01/11/2020 14:43 hrs.

Su papá, su hermana y él son de talla pequeña. A sus 44 años, Sergio Florido Luna mide 1.20 metros de estatura y reconoce que esto no lo limita como persona.

"Me han apodado ´tapón de alberca´ o ´enano de circo´. Sin embargo, mis padres me enseñaron a no hacer caso, pues aunque la gente se burle, hay que seguir adelante.

"Los que somos de talla pequeña debemos luchar porque nos tomen en cuenta; somos igual que las personas normales, aunque muchas veces nos tienen olvidados, nos ven con morbo y no respetan nuestros espacios. A mi hermana, por ejemplo, le da pena que la vean distinto. Sin embargo, también necesitamos ganarnos el pan y podemos dar el máximo esfuerzo", explicó Sergio a YoTambién, quien tiene acondroplasia, trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo.

A lo largo de su vida, el segundo de cuatro hermanos, quien estudió la carrera técnica en contabilidad, ha tenido varios trabajos: apoya el taller automotriz de su familia, vende calzado artesanal e incluso, ha peleado en el ring de lucha libre de arenas independientes con luchadores de talla normal. Y, aunque al principio se sentía indefenso, entrenaba en el gimnasio para estar bien preparado.

Además, se ha rodeado de personajes famosos, pues en una ocasión participó en un video de Brozo y, en otra, se fue de gira con el standupero Franco Escamilla para animar al público.

"También me han invitado a actuar en obras de teatro y formé parte de la telenovela ´Pura Gente Pequeña´, cuyas grabaciones se suspendieron por causas ajenas a la televisora", agregó a YoTambién.

Pero si bien ha tenido muchas oportunidades de trabajo, también ha sufrido discriminación. Una vez acompañó a un amigo a poner fibra óptica elevada a un poste. Al verlo, una vecina se molestó y le dijo "el chaparrito se va a caer". Su compañero le comentó "tiene manos y pies, hasta puede hacerlo mejor que nosotros".

Retos a superar

Al ser de talla pequeña, Sergio ha tenido que ingeniárselas en muchas ocasiones para que su estatura no lo limite. Si no alcanza algo, por ejemplo, se sube a un banco y, con ayuda de un palo, lo baja.

"Aunque somos talla baja enfrentamos así la vida porque es muy bonita, nos da sabiduría y por eso no hay que tenerle miedo, hay que ser agradecido con Dios", dijo Sergio a YoTambién, quien usa una bici infantil para transportarse y hacer mandados.

Debido a que nació de siete meses con la columna desviada, requiere de atención médica. Sin embargo, en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, le han puesto muchas trabas, pues lo mandan de un doctor a otro sin resolver nada, por lo tanto, termina consultando médicos particulares.

Sergio tiene clara su meta en la vida: ser una buena persona y reforzar los valores que le enseñaron en su casa, como ayudar al prójimo.

"Hay que apoyar a las personas mayores al subir la banqueta, por ejemplo. Si alguien no tiene para un taco y está a mi alcance, lo ayudo; hay que hacer el bien".

DATOS DE PERSONAS CON TALLA PEQUEÑA

Según la página del Gobierno de México, el 25 de octubre es la conmemoración al derecho a la inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por el enanismo, celebrando así el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

-Surge en honor al actor estadounidense William John Bertanzetti, siendo una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja.

-El trastorno de "acondroplasia", o "talla baja" se consideró oficialmente por la Cámara de Diputados como una condición de discapacidad, aprobándose en la reforma al Artículo 4 de la Ley General de Discapacidad que rige al país y donde quedó incluida esta disposición.

-Usar el término "enano" para dar referencia a las personas con esta condición es una expresión agresiva.

-La organización Gran Gente Pequeña calcula que hay cerca de 13,000 personas de talla baja en México.

-De acuerdo con Forbes, aunque logren terminar una carrera, solo uno o dos de cada 10 personas de talla baja logra desempeñarse en un empleo acorde a su formación profesional.

(Con información de: YoTambién)