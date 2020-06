Identifican nueva gripe porcina con "potencial pandémico"

Científicos descubrieron en China un virus de gripe porcina con características esenciales para provocar una pandemia. La OMS revisa el estudio

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 30/06/2020

30/06/2020 12:58 hrs.

Investigadores en China identificaron una nueva cepa del virus causante de la gripe porcina al que calificaron con "potencial pandémico", debido a que es capaz de infectar humanos y tienen las características esenciales para desatar una pandemia.

De acuerdo con el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, este virus, al que denominaron G4, muestra las características de un virus candidato para pandemia, y desciende genéticamente de la gripe porcina causante de la pandemia de influenza AH1N1 de 2009.

Este virus fue descubierto durante la aplicación de un programa de vigilancia de cerdos en el que recolectaron más de 30 mil muestras de hisopos nasales de cerdos en 10 provincias de China, entre 2011 y 2018.

Este virus puede unirse a las células humanas

Durante la investigación los científicos identificaron 179 virus de la influenza porcina, de los cuales el virus G4 representó la mayor amenaza, pues durante los años del estudio, esta cepa del virus permaneció latente entre las poblaciones de cerdos, con un aumento de incidencia después de 2016.

Las pruebas realizadas en laboratorio mostraron que G4 puede infectar a los humanos al unirse a las células y receptores del organismo, además de que puede replicarse rápidamente dentro de las células humanas presentes en las vías aéreas.

En las provincias chinas de Hebei y Shandong, parece que el virus G4 ya ha infectado humanos, pues ambos lugares tienen un alto número de granjas porcinas. De acuerdo con los investigadores, aunque el G4 tiene genes H1N1, las personas que han recibido vacunas contra la influenza estacional no tendrían inmunidad a este virus.

Sin embargo, a través de este estudio se advirtió que el virus causante de gripe porcina está en aumento entre las poblaciones de cerdos, por lo que "podría representar una seria amenaza para la salud humana".

Pie de foto: pandemia de influenza en México en 2009. Cuartoscuro

¿Qué es la gripe porcina?

La gripe porcina se desarrolla sobre todo en personas que tienen alto contacto con cerdos infectados, sus síntomas son similares a los de la influenza humana estacional, e incluyen fiebre, fatiga, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

En 2009, el virus de la gripe porcina AH1N1 causó una pandemia global que provocó la muerte de entre 151 mil 700 y 575 mil 400 personas alrededor del mundo, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Hasta ahora no se ha comprobado si la gripe causada por el G4 puede transmitirse entre personas, sin embargo, las autoridades y agricultores en China deben controlar la propagación del virus entre los cerdos para evitar su transmisión a humanos, así como monitorear de cerca a los trabajadores que conviven con estos animales.

Vigilancia de cerdos tras la pandemia de influenza

Tras la epidemia de gripe porcina de 2009, investigadores y autoridades sanitarias del mundo reforzaron la vigilancia de las poblaciones de cerdos para detectar posibles virus que puedan transmitirse a humanos, y como consecuencia provocar una pandemia.

Este estudio, que resultó del control en la salud de los cerdos en granjas porcinas, mataderos y hospitales de enseñanza veterinaria en China, resalta la importancia de la vigilancia en los virus presentes en estos animales, pues la transmisión del virus de cerdo a humano podría "provocar una infección grave e incluso la muerte".

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que revisará este estudio, con el objetivo de identificar el potencial riesgo de transmisión de esta nueva cepa de gripe porcina a humanos. "Se debe implementar urgentemente un estrecha vigilancia en las poblaciones humanas, especialmente en los trabajadores de la industria porcina", declaró uno de sus funcionarios.