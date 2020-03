Hong Kong y Singapur: ¿ejemplo para México ante COVID-19?

Se extiende rápido. Esa es una de las principales características de este. Son virus nuevos que están mutando. Antes, estos microorganismos que eran de animales, se quedaban en los animales, pero esto ya no sucede. Ahora están atacando a los humanos. Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.