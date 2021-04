El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) define al estrés laboral como un tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo y que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Un nuevo estudio señala que los hombres con estrés laboral tienen riesgo a padecer más enfermedades.

El estrés laboral se ha convertido en una epidemia para los trabajadores mexicanos sin importar si se trata de un empleo típico o trabajo desde casa, al menos eso piensa el 64 por ciento de la fuerza de trabajo en nuestro país, de acuerdo a un estudio elaborado por The Future of the Working Week.

De acuerdo a dicho estudio, más de la mitad de los trabajadores en México considera que el país está atravesando una epidemia laboral.

Las cifras oficiales también reflejan el estrés laboral que enfrenta el mercado de trabajo mexicano. De acuerdo con el IMSS el 75 por ciento de los trabajadores padece fatiga por estrés laboral.

Hombres con estrés laboral tienen riesgo a padecer más enfermedades

Los hombres que sufren una exposición prolongada al estrés durante su vida laboral tienen más riesgo de cáncer de pulmón, colorrectal, estómago y linfoma de Hodgkin, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Montreal en Canadá, que muestra por primera vez la relación entre ambos factores.

En el estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Preventive Medicine, los participantes habían estado en una media de cuatro empleos distintos durante toda su vida laboral, aunque también existían casos de hombres que habían estado en más de diez trabajos.

El estrés laboral se puede vincular con tumores

Los investigadores observaron vínculos significativos entre el estrés laboral acumulado durante más de 15 años y cinco de los 11 tumores que se tuvieron en cuenta en el estudio, pero no encontraron ninguna asociación significativa en aquellos trabajadores cuya vida laboral había sido considerada estresante por menos tiempo.

¿Cuáles son los trabajos más estresantes de acuerdo al estudio?

Los trabajos que más estrés generan son los de bombero, ingeniero industrial, ingeniero aeroespacial, jefe mecánico o controlador ferroviario, aunque en un mismo individuo el nivel de estrés podría variar en función del trabajo realizado.

¿Qué es lo que genera el estrés laboral?

El estudio también muestra que el estrés percibido no se limitó a altas jornadas de trabajo o limitaciones en el horario, sino que también tuvieron en cuenta la inseguridad laboral, la atención al cliente, los problemas financieros o la relación con los jefes, entre otros.

"Uno de los mayores defectos de estudios previos era que ninguno evalúo el estrés durante toda la vida laboral, lo que hace imposible determinar cómo puede influir el desarrollo del cáncer", explican los autores.

Los preocupantes resultados observados plantean la cuestión de si el estrés psicológico crónico debe considerarse como un problema de salud pública, aunque los autores admiten que deben realizarse más estudios epidemiológicos que tengan en cuenta mediciones más fiables del estrés.

¿Cómo lidiar con el estrés laboral?

La Biblioteca Nacional de los Estados Unidos señala que no debes permitir que el estrés laboral tenga un efecto en tu salud y da las siguientes recomendaciones para aprender a manejar el estrés laboral:

-Tómate un descanso: si te estás sintiendo estresado o enojado en el trabajo, tomate un descanso. Incluso un descanso breve puede ayudar a refrescar la mente. Da una caminata breve o toma un refrigerio saludable. Si no puedes abandonar tu zona de trabajo, cierra los ojos por unos momentos y respira profundamente.

-Crea una descripción de tu puesto: crea una descripción de tu puesto o revisa una descripción desactualizada puede ayudarte a obtener una mejor comprensión de lo que se espera de ti y darte una mayor sensación de control.

-Establece metas razonables: no aceptes más trabajo del que puedes hacer razonablemente. Trabaja con tu jefe y compañeros de trabajo para establecer expectativas que sean realistas. Estar al tanto de lo que puedes conseguir todos los días puede ser útil.

-Administra el uso de la tecnología: los teléfonos celulares y el correo electrónico pueden hacer que sea difícil desconectarse del trabajo. Pon límites, como apagar los dispositivos durante la cena o luego de cierta hora de la noche.

-Pon un límite: si tus condiciones laborales son peligrosas o incómodas, díselo a tu jefe, la gerencia u organizaciones de trabajadores para resolver el problema.

-Aprovecha tu tiempo libre: desconéctate del trabajo durante tus días de descanso y realiza actividades que te gusten.

El estrés laboral es un problema serio, como ya lo viste los hombres que lo padecen tienen más riesgo de tener enfermedades. Si padeces de estrés laboral consulta a un especialista.

