Hombre más obeso del mundo lucha por volver a caminar

28/11/2019 14:43 hrs.

Hablar de obesidad no es un tema chistoso o que se preste para las bromas. Se trata de una enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas y que incluso puede llegar a matarlas.

Sostener el récord Guinness por el extremo sobrepeso tampoco debería ser motivo de orgullo y el mexicano Juan Pedro Franco, quien ostentaba este reconocimiento, ahora está haciendo hasta lo imposible por volver a dar los pasos que hasta hace poco no había sido capaz de dar.

La corona ya no es suya. Franco ha dejado de ser considerado el "hombre más obeso del mundo" y en estos momentos se enfoca en mantener el régimen médico y alimenticio que lo ha hecho perder 334 kilos y le ha ayudado a volverse a poner de pie después de más de 20 años.

"Es algo fenomenal. Hoy fue el primer día que me baño de pie y solo, y estaba un poco preocupado de cómo iba a hacerlo, pero fue prueba y ahí vamos poco a poco sorteando cosas que a lo mejor para la gente es normal: bañarse, ir por un vaso con agua, ir al baño, caminar hasta la esquina, para mí es un logro de vida", comentó el hombre de 35 años.

Su condición viene desde que era pequeño. Nació en Aguascalientes y fue ganando peso desde la infancia debido a una predisposición genética. Cuando cumplió 17, sufrió un accidente que lo mantuvo encamado y le hizo ganar más de 300 kilos que lo llevaron hasta el punto de ya no poder levantarse.





Un problema común en México:

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en México 70% de los adultos padece sobrepeso u obesidad y las causas más comunes son el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas y el descenso de la actividad física.

En el caso de Juan Pedro, el no poder moverse y su problema genético, aumentaron el problema.

¿Por qué se da la obesidad genética?

"Numerosas alteraciones genéticas se caracterizan por la obesidad. En algunos casos mutaciones en un solo gen, pueden tener un efecto importante sobre el índice de masa corporal (IMC).

(...)

estudios han demostrado que la predisposición a la obesidad, y sus condiciones asociadas, son más parecidas entre individuos genéticamente relacionados que en aquéllos no relacionados. Los fenotipos asociados a la obesidad tienen una heredabilidad aditiva (h2) significativa, siendo este parámetro la proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuible a factores genéticos. En el caso del índice de masa corporal (IMC) la h2 tiene valores de 40 a 70% en distintos estudios en grupos humanos", menciona María Elizabeth Tejero, del Departamento de Genética de la Southwest Foundation for Biomedical Research, en su texto "Genética de la obesidad".

Como era de esperarse, la enfermedad comenzó a mermar lo psicológico y su condición lo mantuvo un tiempo con depresión, pues aparte tuvo Diabetes, hipertensión e insuficiencia respiratoria.

La dieta para dejar de ser el "Hombre más obeso del mundo":

Estaba claro que necesitaba ayuda, Por ello, Juan recurrió a un médico bariatra para solucionar el problema. El especialista le puso una estricta dieta para perder 40 kilos y una vez que suceda esto, podrán hacerle una cirugía de manga gástrica para reducir su estómago y comenzar el tratamiento.









Pero aquí viene otro problema: lo social.

"Lo más difícil es lidiar con uno mismo, a veces uno amanece frustrado, enojado y desesperado porque quieres que todo fuera rápido, pero eso no se puede. Otro problema es el dinero porque por el mismo sobrepeso no tengo estudios y no tengo un trabajo que me remunere", comenta Franco, quien mientras sigue el régimen alimenticio aconsejado por el médico y hacer actividad física de acuerdo con sus posibilidades, usa el dinero que obtiene en un pequeño negocio que emprendió desde su casa en Aguascalientes para pagar parte de su tratamiento.

¿Qué sigue?

Por lo pronto, los especialistas lo mandaron a hacerse estudios para calcular su masa corporal y su peso y una vez que obtengan los resultados, seguirá el retirarle la piel flácida que ha ido quedando en su cuerpo para que de esta manera camine con más agilidad.

"(una vez curado deseo) Quizás hacer un viaje o dos, conocer algún lugar, conocer personas para contarles mi historia, se animen y para que vean que sí se puede (perder peso) si estamos en pie de lucha", dice Franco, quien ya también marcó una hazaña en la historia de la medicina bariátrica al superar la obesidad mórbida y poder moverse por sí mismo.





Con información de EFE, ISSSTE, Boletín médico del Hospital Infantil de México, "Genética de la obesidad".