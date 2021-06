Hidradenitis supurativa: la enfermedad de la piel que causa depresión

¿Te imaginas tener un padecimiento de la piel que te haga pensar en quitarte la vida? La hidradenitis supurativa hace que las personas no quieran salir de sus casas y, en palabras de los especialistas, podría incluso generarles pensamientos suicidas.

Hidradenitis supurativa: cuando los problemas de la piel te hacen sentir deprimido

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos informa que la hidradenitis supurativa es una afección crónica de la piel que ocasiona protuberancias dolorosas similares al acné que se forman debajo de la piel. Estas se inflaman, provocan dolor y a veces se rompen, liberando pus y drenando el líquido que contienen. Dicha afección puede afectar principalmente las zonas en donde se frota la piel, como ingles, nalgas, senos y axilas, explica Mayo Clinic.

Esta clínica menciona que la hidradenitis supurativa suele iniciar después de la pubertad, puede durar muchos años y empeorar con el tiempo, teniendo repercusiones notorias en la vida diaria y el bienestar emocional de las personas que la padecen.

¿Qué causa la hidradenitis supurativa?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la hidradenitis supurativa se da porque se tapan los folículos pilosos y las bacterias quedan atrapadas, siendo esta la razón por la que se da la inflamación y la ruptura, pero generalmente no se sabe por qué se dan los bloqueos. Esta institución menciona que los factores hormonales, el medio ambiente o la genética pueden jugar un papel.

Mayo Clinic detalla que la hidradenitis supurativa no es provocada por una infección o por mala higiene y no es contagiosa, sino que se trata de uno de los problemas de la piel que no solo afectan lo superficial, sino que también afectan lo emocional.

¿Cuáles son los síntomas de la hidradenitis supurativa?

La American Academy of Dermatology informa que si una persona padece hidradenitis supurativa, podrá notar brotes en la piel que parezcan granos, y que a menudo, dichos brotes desaparecen por un tiempo. Más tarde, es posible que vea que se desarrollan nuevos brotes en la misma zona.

Esta academia detalla que la aparición de los síntomas de la hidradenitis supurativa se dan en varios pasos:

1: El área de la piel se siente incómoda

2: Aparecen nódulos sensibles y profundos

3: Los nódulos crecen y comienzan a juntarse

4: Se abre un absceso grande y doloroso

5: Aparecen manchas parecidas a granos o espinillas

6: Los abscesos se curan lentamente (si es que se llegan a curar)

7: Se forman cicatrices

¿Cuándo se debe ver a un doctor?

Mayo Clinic recomienda que se vea a un doctor desde que aparezca el primer síntoma que no haya estado antes, ya que la detección temprana de la hidradenitis supurativa es fundamental para obtener un tratamiento eficaz.

¿Quiénes están en riesgo de tener hidradenitis supurativa?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos precisa que mujeres, personas con antecedentes familiares, individuos con sobrepeso u obesidad y fumadores corren más riesgo de desarrollar hidradenitis supurativa.

"Vivir con hidradenitis supurativa no tratada puede afectar la vida de distintas formas. Algunas personas pueden presentar ansiedad o una depresión mayor a la que presentaría una persona sin hidradenitis supurativa", menciona la American Academy of Dermatology.