Hacer ejercicio aumenta el tamaño del cerebro: estudio

Perdemos memoria conforme ganamos edad, pero una investigación descubrió que estar "fit" o hacer ejercicio de manera regular podría ser la solución

ADRIÁN AGUIRRE 11/02/2020

11/02/2020 19:34 hrs.

No es ningún secreto: nuestra memoria va decreciendo conforme aumenta nuestra edad y si bien podemos ejercitar el cerebro con ejercicios como rompecabezas u otras actividades, un estudio encontró que la actividad física puede mantener el tamaño del mismo beneficiando nuestras funciones cognitivas cuando de otra forma no sería posible.

De acuerdo con Heidi Godman, editora ejecutiva de Harvard Health Letter, quien cita un estudio realizado en la Universidad de British Columbia, los investigadores dicen que se detecta un nuevo caso de demencia cada cuatro segundos en todo el mundo y calculan que para el 2050, más de 115 millones de personas tendrán demencia en todo el planeta.

La indagación comentada al principio fue realizada por elementos del Instituto Nacional de Medicina Complementaria de Australia en la Universidad de Western Sydney y de la División de Psicología y Salud Mental de la Universidad de Manchester, Reino Unido, quienes examinaron los efectos del ejercicio aeróbico en una región del cerebro llamada Hipocampo, que es una región del cerebro situada bajo la corteza que desempeña papeles importantes en la memoria y la navegación.





En palabras de los expertos, la salud del cerebro decae con la edad y el cerebro promedio se reduce en aproximadamente un cinco por ciento por década después de los 40 años.

"Cuando hace ejercicio produce una sustancia química llamada factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que puede ayudar a prevenir el deterioro relacionado con la edad al reducir el deterioro del cerebro.

Nuestros datos mostraron que, en lugar de aumentar el tamaño del hipocampo per se, los principales 'beneficios cerebrales' se deben al ejercicio aeróbico que ralentiza el deterioro del tamaño del cerebro. En otras palabras, el ejercicio puede verse como un programa de mantenimiento para el cerebro", precisa el investigador postdoctoral de NICM, Joseph Firth, quien fungió como autor principal del proyecto.





Por su parte, otra indagación publicada en el Journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) señala que el entrenamiento físico aumentó el volumen del hipocampo en un 2%, revirtiendo efectivamente la pérdida de volumen relacionada con la edad en 1 a 2 años.

"El volumen del hipocampo disminuyó en el grupo de control, pero una mayor aptitud física previa a la intervención atenuó parcialmente la disminución, lo que sugiere que la aptitud física protege contra la pérdida de volumen. Los volúmenes del núcleo caudado y el tálamo no se vieron afectados por la intervención. Estos hallazgos teóricamente importantes indican que el entrenamiento con ejercicios aeróbicos es efectivo para revertir la pérdida de volumen del hipocampo al final de la edad adulta, que se acompaña de una función de memoria mejorada", detalla la PNAS.

Recuerda que hacer ejercicio es importante para evitar enfermedades como el sobrepeso y la obesidad y que si bien el estilo de vida de cada quien es una decisión personal, cuidarse tendría más beneficios en el futuro que no hacerlo.

