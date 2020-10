Gabriel, el chef con síndrome de Down reconocido internacionalmente

Gabriel es reconocido internacionalmente por sus grandes dotes en la repostería gourmet

Gabriel Bernardes da Lima es un joven talentoso y emprendedor, nacido en San Pablo, Brasil, a sus 24 años ya es reconocido internacionalmente por sus grandes dotes en la repostería gourmet y el síndrome de Down no ha sido una condición que impida demostrar sus increíbles habilidades.

Desde muy pequeño mostró inquietud por la cocina, en especial por la repostería, lo que lo motivó a prepararse para ser un experto en esta disciplina.

El haber nacido con síndrome de Down no le impidió luchar por sus sueños, con el apoyo de su familia, Gabriel tomó varios cursos para explorar sus habilidades y se volvió un especialista en los postres gourmet.

En un inicio, Gabriel únicamente se dedicó a preparar platillos para el deleite de su familia. Sin embargo, se dio cuenta que sus deliciosos postres lo podrían llevar más lejos.

Más allá de preparar deliciosos postres en casa...

El joven chef se percató de que aún existe un estigma hacia las personas con síndrome de Down. Por ende, hay poca apertura para ellas en la gastronomía y en muchas otras áreas.

Su objetivo ha sido cambiar esa idea y demostrar que vivir con esta condición no debe ser motivo de discriminación.

Así fue como empezó su propia marca de dulces gourmet, la cual fundó en 2017. Su nombre es Downlicia, haciendo alusión al trastorno que tiene y a la delicia de sus postres. Su marca está enfocada principalmente a las trufas de distintos sabores.

Gabriel empezó desde abajo y ahora su línea es sumamente reconocida en San Pablo.

Como parte del negocio tiene un carrito que lleva a cualquier evento para asegurarse de que conozcan su producto, de esta manera pone sus delicias al alcance de todos.

Reconocido en redes sociales

Gabriel tiene una cuenta en Instagram donde comparte sus productos, así como el paso a paso de deliciosas recetas para que cualquiera pueda cocinar los dulces.

Su perfil tiene 132 mil seguidores, quienes le hacen saber lo mucho que disfrutan sus platillos.

En YouTube cuenta con más de 13 mil suscriptores, a quienes les comparte tutoriales de postres, así como tipos para mejorar en la cocina.

Gabriel tiene claros sus objetivos, no sólo busca crecer como chef, sino romper con los prejuicios que la sociedad tiene hacia las personas que viven con síndrome de Down. Él busca dejar claro que tienen las mismas capacidades que los demás y que no deben ser subestimados.

¿Qué es el síndrome de Down?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

Cifras

De acuerdo a la ONU, hasta 2013, se estimaba que había seis millones de personas con este padecimiento en el mundo, ya que la incidencia estimada representa uno de cada mil 100 nacimientos vivos.

El INEGI calcula que en México la población de personas con síndrome de Down es de 240 mil, aunque no existe una cifra oficial.

Cuidados

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indican que no existen cuidados estándares y únicos para el síndrome de Down. Los cuidados dependerán de las necesidad físicas e intelectuales de cada individuo, así como de sus destrezas y limitaciones personales. Las personas con síndrome de Down pueden recibir los cuidados adecuados en su casa y ser integrados a la comunidad.