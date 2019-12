FDA aprueba nuevos cigarrillos bajos en nicotina

El consumo de tabaco es un factor de riesgo principal para enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares: OMS.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 19/12/2019

19/12/2019 21:08 hrs.

Dos nuevos cigarrillos bajos en nicotina y con filtro han sido aprobados por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y estarán pronto a la venta.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), subraya la importancia de la lucha antitabaco que afectarían a las nuevas generaciones tanto socialmente, ambientalmente, económicamente y por supuesto, en el ámbito de salud.

Para lo anterior, existe un Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco (CMCT OMS) que tiene como objetivo la reducción en la prevalencia del consumo de tabaco y de la exposición al humo del tabaco.

Te recomendamos: ¿Para qué sirve tomar agua de linaza?

Nuevos cigarrillos bajos en nicotina son aprobados por la FDA

La aplicación del CMCT OMS, reduciría la carca de morbilidad y mortalidad atribuible al consumo de tabaco o bien, a la exposición al humo del mismo.

Y es que, como explica la OMS, el tabaco contiene nicotina, una droga tan adictiva como la cocaína y la heroína; los consumidores de cigarrillos, se convierten en adictos a la nicotina, pues la dosis de dicha sustancia llega con rapidez al cerebro.

En ese sentido, la dependencia a la nicotina, genera que los fumadores se suministren dosis frecuentes de esta droga que manifiesta su progresión al presentarse con mayor intensidad o requerir de un consumo mayor de cigarrillos.

Los nuevos cigarrillos bajos en nicotina, estarán próximamente a la venta en Estados Unidos y las marcas son:

- Moonlight. Con 0.2 miligramos de nicotina por cigarrillo.

- Moonlight Mental. Con 0.7 miligramos de nicotina por cigarrillo.

¿Cómo actúa la nicotina en el cerebro?

Cuando la nicotina llega al cerebro, aumenta la liberación de neurotransmisores, productos químicos cerebrales, que ayudan en la regulación del ánimo y el comportamiento, entre ellos, la dopamina, que produce sensaciones placenteras y mejora el estado de ánimo.

Por lo anterior, los cigarrillos bajos en nicotina, ayudarían a reducir la dependencia a esta sustancia.

Al respecto, especialistas de Mayo Clinic refieren que existen algunos signos que pueden indicar adicción a la nicotina y que resulta importante identificar:

- No puedes dejar de fumar por mucho que hagas el esfuerzo.

- Al intentar dejar el cigarro sufriste síntomas de abstinencia.

- A pesar de desarrollar síntomas de enfermedad en el corazón o los pulmones, no puedes dejar de fumar.

- Abandono de las actividades recreativas y sociales para poder fumar.

Finalmente, recuerda que, si has intentado dejar de fumar y no lo has conseguido, será necesario un tratamiento que incluya aspectos no solamente físicos; los aspectos conductuales de la dependencia a la nicotina, también deben ser tratados.