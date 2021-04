"Fatiga del zoom" es real y es peor para las mujeres: estudio

Un estudio publicado el martes 13 encontró que la "fatiga del Zoom" es real y afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿A qué se refieren los investigadores de la Universidad de Stanford, autores del proyecto, con este término?

Los elementos de dicha institución educativa explican que se trata de un término o frase general que se refiere al cansancio relacionado con las videollamadas en las plataformas usadas actualmente.

Fatiga del zoom: cuando ponerte en contacto con tus conocidos drena tu energía

El artículo original apunta que existen pocos datos sobre la "fatiga del Zoom", que es el cansancio que sigue a las reuniones de videoconferencia, y que si bien todavía no está revisado por pares, las videollamadas fomentan un fenómeno conocido como "híper mirada", pues interrumpen el ritmo normal de una conversación.

Sobre este tema, el director fundador del Laboratorio Virtual de Interacción Humana de la Universidad de Stanford y co- autor del estudio, Jeremy Bailenson, explica para The New York Times que desde un punto de vista de la evolución, el que alguien se encontrara muy cerca de otra persona y la mirara fijamente, significaba que buscaba aparearse o pelear... y estar constantemente en alerta, crea estrés.

"Nuestro artículo administra la escala de fatiga de zoom y agotamiento a 10 mil 591 participantes de una muestra y prueba las asociaciones entre fatiga de Zoom y cinco mecanismos teóricos no verbales: hiper-mirada de una cuadrícula de caras fijas, la carga cognitiva de producir e interpretar señales no verbales, ansiedad de espejo y estar físicamente atrapado", menciona la investigación original.

Los autores del estudio detallan en su publicación que identificaron cuatro puntos que explican por qué la fatiga del zoom afecta más a las mujeres que a los hombres:

1) El uso diario predice la cantidad de fatiga y que las mujeres tienen reuniones más largas y descansos más cortos entre reuniones que los hombres

2) Las mujeres tienen mayor fatiga de Zoom que los hombres.

3) Los cinco mecanismos no verbales de la fatiga predicen la fatiga de Zoom.

4) Se confirma que la ansiedad frente al espejo media la diferencia de fatiga entre los géneros. Además, el estudio exploratorio muestra que la raza, la edad y la personalidad se relacionan con la fatiga.

De acuerdo con el NYT, Bailenson y otros especialistas diseñaron una escala para medir cinco tipos de fatiga asociados con las videollamadas: general (cansancio general), visual (síntomas de estrés en uno mismo), social (querer estar solo), emocional (sentirse "agotado" y abrumado) y motivacional (falta de motivación para iniciar nuevas actividades). Las mujeres obtuvieron puntajes más altos en las cinco.

En una segunda encuesta, los investigadores encontraron que las mujeres informaron un fenómeno psicológico llamado "ansiedad frente al espejo", que sugiere que verse en un espejo puede desencadenar un mayor enfoque en uno mismo, lo que a su vez genera mayor ansiedad y depresión.

¿Y si no hay espejos en el lugar donde se lleva a cabo la videollamada? La investigadora Géraldine Fauville indica para NYT que la visión de uno mismo en las videollamadas parece estar replicando el efecto de ansiedad frente al espejo.

¿Cómo combatir la fatiga del zoom?

La Universidad de Stanford menciona en su sitio web que afortunadamente sí existen formas de combatir este tipo de fatiga y las soluciones son sencillas:

1) La primera recomendación de Bailenson es sacar Zoom de la opción de pantalla completa y reducir el tamaño de la ventana de dicha plataforma en relación con el monitor para minimizar el tamaño de la cara.

2) Bailenson sugiere que los usuarios usen el botón "ocultar vista propia". Pueden encontrarlo haciendo clic con el botón derecho en su foto, una vez que vean que su cara está enmarcada correctamente en el video.

3) Apagar el video periódicamente durante reuniones para darse un descanso no verbal

4) Darse un descanso de "solo audio" durante reuniones largas.

