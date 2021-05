Factores de riesgo del cáncer de mama

Actualmente, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es de alrededor del 12% sin tener factores de riesgo conocidos

Las causas precisas del cáncer de mama no están claras, lo que sí se conoce son los principales factores de riesgo. Aún así, la mayoría de las mujeres consideradas de alto riesgo de cáncer de mama no lo padecen, mientras que muchas de las que no tienen factores de riesgos conocidos sí lo padecen.