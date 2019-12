Extracto de té verde evita la diabetes en mujeres

El té fue superior a la metformina para el control glucémico.

INGRID SILVA 12/12/2019

12/12/2019 14:42 hrs.

Una nueva investigación encontró más beneficios del té verde: el té verde podría tener efecto similar o quizá mejor que el de la metformina. Específicamente, el extracto de té verde (EGCG) supera a la metformina para controlar los lípidos y azúcar en sangre, según nuevas investigaciones.

Si bien las personas en tratamiento de diabetes, por ejemplo requieren de la metformina y en ningún caso se está hablando de que el tratamiento farmacológico no sea necesario para algunas personas, el efecto del EGCG ha comprobado efectos similares al del popular fármaco.

¿Té verde, metformina o té verde con metformina?

El té verde y la metformina han sido utilizados para prevenir y tratar complicaciones que se asocian con obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas como la diabetes mellitus.

Sin embargo este estudio evaluó los efectos del extracto de té y la metformina combinados y de forma individual para tratar los factores de riesgo de diabetes tipo 2, sobrepeso sin tener diabetes.

Mujeres. Se evaluó a 120 mujeres y se establecieron 4 grupos:





Control: 1 gr de celulosa

Té verde: 1 gr de té verde seco

Metformina: 1 gr de metformina

Té verde y metformina: 1 gr de extracto de té verde seco y 1 gr. De metformina.



Las participantes tomaron las cápsulas diariamente y durante 12 semanas.

Después se evaluaron las medidas antropométricas, composición corporal y se tomaron muestras de sangre en ayunas.



Resultados. No hubo diferencia significativa en el control de la glucemia entre tomar el extracto de té y la metformina, sin embargo, el té verde sin metformina sí redujo la glucosa (azúcar) en ayunas.

Es decir que funciona mejor únicamente el extracto del té y pierde efectividad al combinarse con la metformina. La metformina mostró una reducción en el peso corporal.

El té redujo los lípidos (grasas) en sangre, específicamente, redujo los niveles de colesterol total y el colesterol LDL, conocido como "colesterol malo".

El estudio publicado ya en The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism tuvo como conclusiones que:

El té fue superior a la metformina para el control glucémico.

También mejoró el perfil de lípidos en mujeres con sobrepeso no diabético.

Los investigadores señalan que el extracto de este té es una alternativa prometedora para reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres.

Finalmente, el posible efecto benéfico del té verde que, de acuerdo con este estudio lo haría comparable con el tratamiento con metformina, es solamente una aproximación a nuevas posibilidades y por ningún motivo significa que debas dejar tu tratamiento farmacológico o acudir con tu especialista para monitoreo contaste y control de la enfermedad.